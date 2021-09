Simeone defiende a Joao Félix

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, valoró este sábado, tras el 0-0 contra el Athletic Club, que, "posiblemente", si el "gesto" de Joao Félix que supuso su expulsión "lo hace otro futbolista", el árbitro Jesús Gil Manzano "no reacciona de la misma manera", con la segunda tarjeta amarilla.



"Yo hice un montón de veces el mismo episodio y, obviamente, no estuvo en consecuencia de lo que pedía el partido. Con el tiempo fui creciendo. Estoy absolutamente cerca de Joao y no me importa absolutamente el episodio", explicó el técnico argentino de la expulsión de Joao Félix en la rueda de prensa posterior al choque.



"Es un episodio que le pasa a cualquier futbolista y el árbitro entendió que lo tenía que expulsar. Posiblemente, si ese gesto se lo hace cualquier otro futbolista no reacciona de la misma manera, pero hay que respetar las decisiones de los colegiados", prosiguió el técnico, que destacó la forma en la que entró al campo Joao Félix.



"No tengo ninguna duda de que entró muy bien en el partido, que es lo que importa. Se le había visto con un buen ritmo. La jugada previa refleja que deja la mano atrás y es amonestado. Había entrado de la manera que queremos al campo. Me quedo con esa parte, que es la buena para cuando vuelva al campo", dijo en referencia a la posible sanción al futbolista, que podría ir de 4 a 12 encuentros.



También habló del final del partido, cuando el árbitro señaló la conclusión en un contragolpe del Atlético: "Dentro de lo que entiendo yo el reglamento, el córner había que tirarlo y en la bajada de cabeza y el contragolpe ya tenía que terminar. Tenía que terminar cuando la apoyó para atrás si es el reglamento así".



Y de un momento de conversación con el árbitro. Le dijo "tranquilo". "Él me dijo no me debes decir que esté tranquilo si estoy tranquilo. Si no está pasando nada, tranquilo. Jesús es un gran árbitro, la temporada pasada me tocó sacar partidos adelante con él, ha tenido actuaciones muy buenas y otras que son cosas muy delicadas y que le sensibilidad, según el día, generan situaciones que ya se vieron", apuntó el técnico argentino.



El Atlético ha recibido 24 tarjetas amarillas en cinco jornadas. "Son muchas. También hay que buscar la sensibilidad del momento de las amarillas No creo que sean todas amarillas, porque si no, no se puede jugar al fútbol. Se puede hablar también de vez en cuanto con respeto, con educación, sabiendo qué está pasando y no es amarillas simplemente por preguntar una cosa o quizá sí discutir una acción".



Simeone "no buscaría excusas" sobre los dos partidos seguidos sin marcar gol. "Es fútbol. Puede pasar. No tengo ninguna duda y confío absolutamente en el equipo y los futbolistas que tenemos. Y en consecuencia vamos a trabajar que esta cantidad de buenos jugadores hagan lo que siempre hicieron, que son goles", expuso.



"Me gustó mucho el equipo. Es verdad que no tuvimos tanta cantidad de ocasiones, pero ya mejoramos el ritmo del partido anterior, la actuación de De Paul fue en un gran nivel, Lodi, Trippier, Kondogbia se está asentando muy bien en el equipo. Nos quedamos con uno menos y el equipo intentó buscar el partido. Son los pasos a seguir de cara a lo que viene", aseguró.