Simeone: "Xavi decía que el estilo del Atleti no era para equipos grandes"

A lo largo de la última década, hay pocos futbolistas que hayan expresado tanto públicamente como Xavi Hernández, el actual técnico del Barcelona, su rechazo por la forma de jugar del Atlético de Madrid de Diego Simeone, que este sábado, en la víspera de su duelo en el Camp Nou, rememoró un pasaje de esa crítica y le instó a "demostrar" y "desplegar todo lo que busca, quiere y se imagina" en el banquillo del conjunto azulgrana.



"Allá por el 2016 recuerdo una nota en 'Universo Valdano' de Xavi que comentaba que el fútbol del Atlético de Madrid no era para los estilos de los equipos grandes, así que ahora va a tener la posibilidad con la llegada de los futbolistas, que va a tener ocho (en ataque) para utilizar sobre todo tres en la parte ofensiva, poder desplegar todo lo que él busca, quiere, se imagina y con lo que en realidad fue creciendo desde toda su cuna en Barcelona. Y nosotros, desde nuestro juego, intentar llevar el partido donde creemos que le podemos hace daño" remarcó el técnico en la rueda de prensa telemática.



Y prosiguió sobre Xavi: "Cuando uno convivió solamente con una situación en su vida no entiende de otras situaciones. Cuando uno tuvo la posibilidad de girar y tener diferentes situaciones en su vida, entiende que no todo es una sola cosa. Es muy respetable lo que opina (Xavi) porque tiene la capacidad de haber convivido en su etapa en el Barcelona con grandísimos futbolistas, grandes entrenadores y enormes éxitos. Ahora, a tratar de demostrarlo dentro del entrenador que es, que seguramente sea muy bueno".



"Me gusta cómo juega el Barcelona. Ha impuesto la filosofía que ha tenido toda su vida, está en ese camino ahora, con las incorporaciones que tiene. Va a tener ocho jugadores para tres lugares. No es fácil. Tiene muchísimas herramientas para poder seguir manteniendo el estilo del Barcelona de toda la vida", continuó Simeone, que recordó que el conjunto azulgrana "siempre pelea por salir campeón en todo y con estas armas que nuevamente han podido incorporar tiene opciones, claro".



Desde que asumió el banquillo del Atlético, hace una década, ya se enfrentó a Xavi Hernández como jugador. Le ganó una Liga en 2013-14 con un 1-1 en el Camp Nou, cuando el centrocampista azulgrana disputó los últimos 13 minutos. Y lo eliminó en unos cuartos de final de la Liga de Campeones en 2013-14. En la época que coincidieron en tales roles como adversarios, el Barça le ganó siete encuentros. Otros cinco concluyeron en empate. Una victoria, la citada en competición europea, 1-0 en el Vicente Calderón, logró el conjunto de Diego Simeone, que nunca ha ganado un encuentro en el Camp Nou.



"Es verdad que no nos ha tocado la fortuna de poder ganar en el campo del Barcelona aún. Es una estadística. Son números. Y los números siempre están para romperse. A partir de eso nos vamos a encontrar con un gran equipo, que tiene muchos futbolistas, muy importantes, sobre todo de medio campo para adelante, y con un entrenador que conoce la casa, lo que quiere la gente y que, seguramente con su trabajo, llevará al equipo al estilo bien definido que tiene el Barcelona", repasó.



"KOKE SIEMPRE NOS DA MUCHAS MÁS COSAS DE LAS QUE SE VEN"



"Es un partido muy importante, como todos los que jugamos en la Liga española, contra un rival que está compitiendo en principio por nuestros mismos objetivos y seguramente un partido bonito de ver", avanzó el técnico, que dispone de todos sus internacionales americanos ("es una de las oportunidades que han recuperado mejor", incidió) y que alineará a Luis Suárez en el once titular, según ensayó en el entrenamiento del viernes.



Es el reencuentro del goleador uruguayo con el público del Barcelona y del Camp Nou, donde hizo historia. "Cuando uno arma una formación busca encontrar las mejores situaciones que puede tener el equipo con los futbolistas que van a jugar, desde lo mental hasta el momento que le toca atravesar a cada futbolista, y a partir de eso hacemos las formaciones", explicó Simeone, que jugará en el medio campo con Rodrigo de Paul y Koke Resurrección, su capitán, un futbolista indiscutible en el equipo durante los últimos 9 años.



"Siempre es incómodo ir hablando a mitad de temporada o en los momentos que posiblemente un jugador no está atravesando su plenitud, porque nos agarramos a los dos o tres últimos partidos. Koke siempre es un jugador muy importante para nosotros, más allá de su momento en el campo, y siempre nos da muchas más cosas de las que se ven. Cuando él está bien, el equipo resuelve muy bien situaciones complejas ya sean tácticas ofensivas o defensivas. Confío plenamente en el jugador que es Koke", remarcó.



Daniel Wass y Reinildo Mandava, los dos fichajes invernales del Atlético, están ya "para jugar". El primero tiene opciones de ser titular, en la duda que se mantiene para armar el once entre él y Sime Vrsaljko; el segundo apunta al banquillo. "Están con mucha ilusión, vienen con mucha energía positiva y seguramente nos darán mucho de acá para adelante", afirmó.



"Los dos pueden jugar. Está claro que esta semana entrenamos en 5-3-2, 4-4-2, 4-3-3 y si lo ven no es que cambiemos cada rato en el partido, sino que ya lo entrenamos todo esta semana", expresó Simeone rumbo al Camp Nou, donde en todo este tiempo le ha faltado a su equipo "hacer un gol más que ellos" para ganar.