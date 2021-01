Simeone: "No hay ningún tipo de excusa"

Desde el estadio Wanda Metropolitano, cuyo terreno de juego está limpio con sólo algún rastro de la nieve, agolpada ya en los laterales del campo, Diego Simeone, el entrenador del Atlético de Madrid, expresó que "no hay ningún tipo de excusa a nada" para el partido de este martes contra el Sevilla, un rival del que avanzó que, "seguramente, competirá hasta el final por ganar la Liga".



"Pudimos entrenar en casa el sábado; el domingo un grupo pudo entrenar y el otro lo hizo también en su casa... Y no hay ningún tipo de excusa a nada. Simplemente circunstancias que tenemos que llevar adelante. Lo más importante será mañana y todo lo anterior que haya pasado no va a ser importante en la crítica y en la opinión que recibamos", expuso Simeone, cuyo equipo aún tendrá otra sesión antes del partido: este martes a mediodía. El choque es a las 21.30 horas.



Y sin excusas. Ni las nevadas de los días anteriores ni al frío -se prevén temperaturas por debajo de cero grados a la hora del encuentro- ni la imposibilidad de entrenarse en grupo desde el viernes hasta el domingo ni el estado del campo, del que dijo que se lo ve "muy bien", según comprobó en la sesión matutina del lunes.



¿Es partidario de suspender los partidos cuando las situaciones son tan extraordinarias por el temporal como estos días anteriores? "Yo soy partidario de que cada uno tiene responsabilidades desde el lugar que le toca. La nuestra es preparar el equipo en las circunstancias que nos toque para llevar adelante una competición, que todo el mundo intenta llevarla adelante siempre con la mejor intención. Y cada uno desde su lugar tiene que tomar decisiones".



"Es muy fácil opinar desde afuera. Hay que estar siempre en los lugares donde hay que tomar decisiones. Y nosotros, en el lugar que nos toca, entrenar a los futbolistas de la mejor manera para que puedan competir. Y agradecer. Con lo que le está pasando al mundo, todo lo que nos pueda pasar a nosotros es lo mínimo", advirtió.



"EL SEVILLA COMPETIRÁ HASTA EL FINAL POR GANAR LA LIGA"



Este martes aguardan el Sevilla, en un partido aplazado de la primera jornada de LaLiga Santander, por la participación de ambos hasta agosto en Europa, y Julen Lopetegui, que ha ampliado contrato hasta 2024. "Primero felicitarlo por la renovación. Está haciendo un trabajo muy bueno, con un estilo muy definido y con un equipo que se siente muy cómodo bajo su mando", declaró Simeone.



"El Sevilla me gusta. Es un equipo competitivo. Siempre tiene un carácter especial y se ha reforzado muy bien, como siempre lo hace, con jugadores importantes en una plantilla muy completa. Seguramente, con la plantilla que han formado, competirán hasta el final por ganar la Liga", destacó.



"Ellos vienen de competir. Está claro que estarán con un ritmo de juego muy bueno. Se los vio muy bien en el último partido (su victoria por 3-2 ante la Real Sociedad, el pasado sábado). Ha competido como siempre lo ha hecho el Sevilla, que es un equipo que juega muy bien al fútbol, aprovecha muy bien su juego posicional, intenta ir eliminando gente para poder romper con sus bandas, juegue quien juegue en los laterales, con mucha profundidad, con gente que llega desde segunda línea, con muy buen juego en la mitad de la cancha... Un equipo que hace años que está compitiendo cada vez mejor", dijo.



Simeone ya dispone para el partido de Kieran Trippier, después de que la FIFA haya adoptado medidas cautelares para dejar en suspenso la aplicación mundial de la sanción de diez semanas que le impuso la Federación Inglesa mientras estudia la apelación del Atlético.



"Trippier está muy bien, con muchas ganas de jugar, enganchado como ha estado siempre desde que llegó. Para nosotros es un futbolista muy importante. Sime (Vrsaljko) está compitiendo también muy bien con otras características en ese mismo lugar y mañana decidiremos a ver quién empieza", aseguró.