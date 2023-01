Simeone: "Me gustaría juntarme con Ancelotti y aprender"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este miércoles su admiración por Carlo Ancelotti, su homólogo en el Real Madrid, antes del derbi de los cuartos de final de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, con el que le gustaría juntarse "y aprender, sobre todo", al tiempo que remarcó que "la única realidad" del partido de este jueves "está en el juego".

"Siempre los títulos extraordinarios me parecen excesivos. Yo lo único que puedo hablar es de la relación que tengo con Carlo, que es solamente de entrenador, porque no tengo la posibilidad de juntarme con él, aunque me gustaría porque es una persona muy inteligente y muy capaz. Y aprender, sobre todo. Tengo una buena relación. Me parece una muy buena persona", explicó después del entrenamiento.

Este jueves aguarda un derbi definitivo. Quién se juega más? "Es una eliminatoria. Nos jugamos los dos la misma situación. A partir de que termine el partido, el resultado que aparezca dejará a uno eliminado y será evidentemente el que la pase peor", respondió el técnico, cuyo equipo se agarra a la Copa del Rey tras quedarse descartado de la pelea por la Liga y ser eliminado de la Liga de Campeones.

"Nosotros pensamos en el Real Madrid en equipo. Entendemos que tiene un montón de herramientas muy buenas para competir y buscaremos llevar el partido donde nos sentimos más cómodos para hacerles daño", resumió Simeone.

Y cuál es ese lugar al que dirigir el encuentro? "Si se lo cuento, se van a enterar ellos", explicó.

"El Real Madrid tiene futbolistas muy importantes. Destacar a uno solo cada vez se queda corto. Entiendo que es un equipo competitivo, que cuando decide competir bien lo ha demostrado y siempre lo hace muy bien. Tendremos que poner toda nuestra ilusión, nuestras fuerzas y nuestras ganas y hacer un partido importante", declaró.

"Me ocupa que podamos hacer el partido que vamos a preparar. A partir de ahí, es fútbol. Son 90 minutos y pueden pasar muchísimas cosas", abundó Simeone, que repasó: "Siempre en la previa en este tipo de partidos aparecen distintas opiniones, distintas situaciones imaginables de lo que puede suceder, pero la única realidad está en el juego, en la forma cómo entremos nosotros y ellos".

"Al equipo lo vengo viendo mejor desde que volvimos del Mundial, con muchas posibilidades ofensivas para generar peligro y trabajando en grupo muy bien", remarcó el preparador argentino, que no dio pistas sobre el once en la sesión de este miércoles, aunque sí dio ya alguna el martes, previsiblemente con ngel Correa, lvaro Morata y Antoine Griezmann juntos de nuevo en el ataque rojiblanco.

"Al grupo lo veo comprometido, con entusiasmo, con ilusión y vamos a jugar un partido importante, en una eliminatoria contra un rival muy fuerte, con un juego muy bueno, con un entrenador que admiro muchísimo y con todo lo que representa el Real Madrid en su campo y en su juego", advirtió.

También habló de las tandas de penaltis. Es una posibilidad este jueves. "Habría que no ir al alargue, ir directamente a los penaltis, me parece, porque es mucho tiempo de juego y de competencia de los jugadores. Seguramente, la parte de la personalidad influye muchísimo en esa acción concreta que determinan los penaltis", contestó Simeone, cuyo equipo quedará concentrado este jueves a mediodía, cuando hay prevista una sesión de activación para ultimar los detalles.