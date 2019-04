Simeone: "Más que nunca estoy con Diego Costa"

El entrenador del Atlético de Madrid, el argentino Diego Pablo Simeone, aseguró que está "más que nunca" con el delantero hispanobrasileño Diego Costa y consideró "exagerada" la sanción de ocho partidos por su expulsión del sábado pasado ante el Barcelona, cuatro por insultar y cuatro por agarrar al árbitro.

"La sanción me parece exagerada. El club recurrirá" para, dijo, trabajar en la línea de lo que ellos consideran justo, más allá de la redacción del acta arbitral o del audio de la acción, "esas cosas que obviamente cuentan".

La sanción decretada por el Comité de Competición este jueves ha sido recurrida por el club rojiblanco ante Apelación.

Preguntado por si cuenta con el delantero internacional español para la próxima temporada, aseguró que "absolutamente sí".

"Saben lo que pienso de Costa, los jugadores que son nuestros hay que cuidarlos. Ahora, en este momento, más que nunca con Costa", añadió.

El entrenador del Atlético también fue cuestionado por su valoración global de la temporada del delantero de Lagarto (Brasil), que para él "no fue buena" debido a "sus lesiones".

"Como consecuencia de que no jugó, porque ha tenido muchas lesiones. No pongan que no fue buena", aclaró Simeone a los periodistas.

En cuanto al estado anímico del punta, Simeone explicó que el lunes habló con él 45 minutos y el martes otra media hora.

"Lo que tenía que decirle a él se lo dije, lo que me tenía que comentar me lo dijo, y estamos en el proceso de que el club lo defienda. Él trabajará y a seguir en esta línea, prepararse para la temporada que viene y ojalá haga una gran pretemporada y vuelva a estar bien", añadió.