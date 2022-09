Simeone: "Esperemos que Griezmann esté fuerte de cabeza"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, destacó este miércoles, tras la victoria por 2-1 contra el Oporto en la Liga de Campeones, que los números de Antoine Griezmann son "tremendos" y esperó que el atacante esté "fuerte de cabeza" dentro de la actual situación de jugar media hora cada encuentro, al tiempo que no desveló si habrá un momento en que cambiará tal estrategia y jugará más tiempo.

"Está claro que son muchos años que llevamos juntos, hay un afecto importante, pero más allá de eso, hay una realidad que son los números, más allá de que la temporada pasada fue mala o irregular. Los números son tremendos, esperemos que él esté fuerte de la cabeza y entendemos que estos pasajes de la temporada nos sirva como lo estamos utilizando. Él está demostrando en la calidad de minutos que la jerarquía se ve", valoró.

Hay algún límite para que Griezmann empiece a jugar más tiempo? "Sí podemos ver las realidades. Y es que en 30 minutos lo está haciendo muy bien, no sabemos con 60. Veamos las realidades y yo obviamente voy con la realidad", esquivó Simeone.

El primer gol lo marcó Mario Hermoso. "Le viene muy bien, viene entrenando muy bien, buscando jugar, está compitiendo con Reinildo, que lo está haciendo muy bien, y no le permite esa posibilidad que está mereciendo. Por eso viene dos partidos seguidos que lo estamos utilizando", señaló.

Aun así, Simeone admitió que su equipo "no" jugó "un buen partido". "No hubo situaciones de gol para ninguno de los dos equipos. Una para ellos, el gol anulado para nosotros, un tiro débil de Koke en el primer tiempo. Desde la posibilidad de gol muy poco para los dos. Fueron mejores en el partido intermedio que se jugaba en cuanto a quién robaba o presionaba mejor. Creo que nos superaron en la presión, no nos dejaron por su intensidad que tienen, que ya nos pasó la temporada pasada. Trabajan muy bien esa parcela, no nos permitieron jugar y no tuvimos la capacidad para superar su presión intensa", reconoció.

"Vino el gol anulado, vino el gol medio de suerte de Hermoso, que rebota y pasa por arriba al portero, parecía que el partido estaba encaminado con uno más, había que tener tranquilidad, no la tuvimos, perdimos una pelota muy simple, un saque de banda, vino el penal, el gol que por poco ataja Oblak y termina con un gol importante. Hicimos un gol de pelota parada, que hacía mucho tiempo que no hacíamos. Sirve el triunfo para corregir, pero está claro que el partido fue malo", expresó durante la rueda de prensa.

El cambio de ngel Correa por Joao Félix fue abroncado por el público. "Ni me molesta ni me sorprende, porque Joao es muy importante, pero Correa también. Salimos campeones con Correa jugando de titular. Tengo muchos jugadores importantes, pero a veces juntar a todos dentro del partido no es tan fácil y hay que buscar los equilibrios y lo que el equipo necesita. Entendía que Correa, como lo hizo, podía hacer algo diferente, gambeteó, eludió, cosas de fútbol. Y se vieron cosas distintas a las anteriores", explicó.

Y habló de Joao Félix: "Está trabajando muy bien. Está mucho más maduro y está necesitando un gol. Lo necesita. Viene ya de hace muchos partidos. Sin tener esa carencia del gol, posiblemente muchas veces uno espera a que aparezca esa situación termina alejándose más todavía. Tranquilidad, porque tiene todo. Necesitamos que esté bien".

A la vez, se refirió al gol anotado por su hijo Giovanni con el Nápoles. "Me pone muy contento porque ha trabajado muchísimo para llegar a esta Champions, que tiene marcada en el brazo de chiquito. Fue a un equipo muy bueno, que ataca mucho y que va a poder utilizar sus características de delantero de área. Nos pone muy contentos por él", dijo.