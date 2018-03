Siguen las críticas para el Barcelona

BARCELONA, ESPAÑA. Hacía mucho tiempo que el Barcelona no recibía una oleada de críticas tan duras después de un partido, pero la derrota por 4-0 ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones de fútbol abrió hoy la caja de pandora en la prensa española.

"El Barcelona muere en París", escribió hoy el diario "El Mundo", que señaló al técnico del equipo, Luis Enrique, como uno de los principales culpables de la debacle.



"El orgulloso técnico asturiano, tras esa coartada de títulos que tantas veces no admitieron reproche alguno, ha arrebatado toda identidad al equipo azulgrana. Más allá de las derrotas, inaceptable su ridículo ante un PSG que lo deja en la cuneta de la Champions, lo que debería preocupar al Barça es su desprecio al pasado. A su esencia", añadió.

El periódico "El País" calificó al Barcelona de "catastrófico" y aseguró que estuvo "desfigurado y sin respuestas de ningún tipo" en el Parque de los Príncipes, donde sufrió una "estrepitosa" derrota.

"La inferioridad del Barça fue palmaria", agregó "La Vanguardia" en su crónica, que remató de la siguiente manera: "Humillado, repasado de arriba a abajo, el equipo de Luis Enrique no estuvo a la altura en el peor momento y Europa dio fe de ello".

LA PELEA CON LUIS ENRIQUE

El entrenador azulgrana fue una de las figuras más criticadas hoy en los medios, principalmente por su reacción tras el partido, cuando se enfadó con un periodista de la cadena catalana TV3 que comentó que tenía la sensación de que nada había cambiado de la primera a la segunda mitad.

"Se ve que no veis muy bien el partido", le espetó Luis Enrique, que argumentó haber cambiado el sistema táctico. "Pero podríamos haber hecho el pino y habría pasado lo mismo. Repito, si hay que buscar un responsable soy yo. No le busquéis más cositas. Pero cuando se gana también aceptaría el mismo trato. Este tono que te veo ahora conmigo me gustaría que se mantuviera en las entrevistas que me haces cuando ganamos los partidos".



