"Sigo a la espera de recuperar mi mejor nivel" 

Rafael Burgos, volvió al espectro futbolístico nacional para el Apertura 2019, luego de un tiempo en Estados Unidos. Fue para ponerse la camisa de Firpo. Pero los líos financieros atraparon al equipo taurino y se fue en caída libre a segunda división.

Tras eso, Burgos fue contactado por la dirigencia de Atlético Marte, de segunda categoría. Conveció al cuerpo técnico de que merecía una plaza. Pero cuando solo le faltaba firmar contrato, Indepediente le propuso llegar a sus filas y el delantero aceptó Espera debutar este domingo ante Santa Tecla. De a poco, espera recuperar su nivel.



Ya había sido anunciado para jugar en segunda división , pero luego aparece esta opción de seguir en primera , con Independiente. ¿Cómo fue todo?

Agradecido con la dirigencia de Independiente por haberme tomado en cuenta. Ahora debo asumir este nuevo reto en mi carrera. Antes de llegar a Independiente estuve en las filas de Atlético Marte. Agradezco a la dirigencia de Marte y a su cuerpo técnico, porque también habían pensado en mí. Pero uno tiene que estar pensando arriba y pues se lo expliqué al cuerpo técnico y directivos y me dijeron que yo quedaba bien con ellos. Solo la firma faltaba para llegar a Marte.



En sus ultimos dos pasos en primera ha ido a Firpo e Independiente, equipo que luchan por la permanencia en la categoría...

Son situaciones similares en las que he estado. Ahora espero dar mi aporte a Independiente, para que las cosas salgan mejor que el torneo pasado. El cuerpo técnico de Independiente vio mi currículo y no dudó de que yo podría llegar.



Antes de llegar a Firpo, tuvo una pausa prolongada. Hubo que ponerse al día en lo físico. ¿A su llegada a Independiente eso está solucionado?

Sí. Ya no hay problema con eso. Yo estuve entrenando en Marte. Ya tuve entrenos con Independiente, también, y no ha habido molestias ni nada por el estilo. Por ahora pienso en seguir jugando. Sé que va a llegar el momento en que se tiene que parar esto, pero todavía no he pensado más sobre eso. Ahora me queda hacer las cosas bien acá en Independiente. Espero estar con la mente positiva para que las cosas salgan bien.



¿Qué es lo que requiere de usted el técnico español Juan Cortés?

Ya hablé con el entrenador. Vi el juego contra Jocoro. Lo que he logrado escuchar y ver fue que se tuvieron muchas ocasiones a gol, por lo que están esperando mucho de mi parte, para ayudarles en ese tema. También ya le llegó la transferencia a un argentino, así es que los dos ya estamos para este fin de semana. El técnico quiere que se concreten las oportunidades. Ahora queda aportar mi parte. Voy para ayudarle al equipo.



¿Qué le dejó su carrera el paso por el balompié de Hungría en 2012-2014?

Muchas experiencias, muchos conociemientos. Así que ahora debo poner todo de mi parte en el nuevo club acá en Independiente. Pasé mucho tiempo fuera, Europa, Estados Unidos y Guatemala. Fue lo mejor para mí. Pero aún sigo a la espera de recuperar mi mejor nivel para aportarle al equipo.



Luego, en 2019, el capítulo con Firpo, en el Clausura, deja huellas adveras,debido a los líos finacieros. ¿Cómo terminó todo en ese plantel, que fue desafiliado de segunda división?

Todavía estamos con esa deuda, pero FESFUT nos dijo que pronto iba a salir lo de la fianza. Estamos esperando eso. Esperamos que eso se pueda agilizar , para que se nos cancele una parte de la deuda que el equipo tiene con nosotros.



En Firpo queda una deuda de $125,000, que debe ser pagada para que pueda inscribirse en tercera para la temporada 2020-2021. ¿Qué puede decir de esta situación?

Lastimosamente se tuvo que llegar a estas instancias. Firpo es un equipo grande, muy reconocido. El señor (Modesto Torres, expresidente) nunca puso de su parte para que las cosas fueran bien. Se luchó y ahora esperar a ver qué se viene. Hasta ahora, la única esperanza que nos han dado al grupo de jugadores es la fianza, que se espera que salga en estos días. Un llamado a FESFUT para que agilice el proceso y nos sea cancelado nuestro dinero. Ya van más de cinco meses que nosotros no cobramos.