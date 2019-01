Siete equipos de primera recibirán fondos gubernamentales

De acuerdo con el presidente de la primera división, Guillermo Figueroa, habrá un acuerdo de liga para que siete de los 12 equipos perciban fondos del Gobierno desde las próximas fechas.

Los equipos que dijeron sí a los fondos gubernamentales son Metapán, Sonsonate, Chalatenango, Pasaquina, Jocoro, Limeño y Santa Tecla.

"FAS, Alianza, Águila, Firpo y Audaz dijeron que no. Pero esto no es nada a la fuerza ni obligado", aseguró el titular de la liga de privilegio.

"Cada club va a ser un convenio directo para que pueda dar cuentas al INDES y al Estado de lo recibido. Es que el problema era ese. Muchos decían que no podían hacer el convenio grupal porque si uno de los doce fallaba, pues todos serían afectados por uno. Entonces, el acuerdo ha sido que se haga individuales,para que cada quien responda", apuntó Figueroa en charla con EL GRÁFICO.

Samuel Gálvez, vicepresidente de la liga y dirigente de Limeño, dijo que no hay problema en rendir cuentas cuando ese dinero gubernamental se destine a pagos de técnicos y preparadores físicos de los niveles sub 15 y sub 17.

"El convenio viene así. A esos pagos de técnicos se suma compra de implementos deportivos. Así lo tenemos. Tú tienes que llegar con la factura de que has comprado todo eso", apuntó Gálvez.

Este dinero de INDES a los equipos de primera división surge luego de que FESFUT, en su afán de evitar rendición de cuentas, renunciara a recibir dinero del Estado, desde finales del año pasado.