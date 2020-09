"Si vuelvo a primera, tampoco quiero un salario para principiante "

Hace dos años, Williams Enrique Reyes, tuvo que afrontar un sinsabor de parte de la dirigencia de FAS. En ese momento tenía 41 años y estaba analizando la opción de volver al cubil, pero no le agradó que se le ofreciera un salario de $400 mensuales, de parte del timonel tigrillo de ese momento, Cristiam Álvarez. Incómodo, porque la dirigencia asociada no le dio la cara en aquel entonces, optó por seguir en segunda categoría, en puntual con el Aspirante, de Jucuapa.

En los últimos días, el atacante habló con EL GRÁFICO para expresar que sigue abierto a alguna propuesta laboral de alguno de los 12 equipos del circuito mayor. Hace algunos días, el timonel de Jocoro, Carlos Romero, se le acercó, pero no hubo arreglo, porque Reyes, quien ahora apuesta a ser concejal en la Alcaldía de Santa Ana, sigue esperando a tener contacto con el presidente de ese plantel, para darle más formalidad al asunto. Si vuelve a liga mayor, el catracho intentará aumentar su récord de goleo, que ahora se ha quedado en 294. Ya tiene de cerca al panameño Nicolás Muñoz, con 278. El canalero, a diferencia de Reyes, tiene asegurada su continuidad en primera. Lo hará con Águila en el Apertura 2020.

¿Cuáles son, a futuro, los planes de Williams Reyes en cuanto a lo futbolístico?

Recién terminé mi contrato con Aspirante y he tenido algunos acercamientos con equipos de segunda división. Pero Dios dirá. Ahora estamos en una nueva etapa de vida, en cuestiones de política, por el municipio de Santa Ana. Buscamos ser concejales. Le doy gracias a Dios, porque no soy un jugador que se lesiona frecuentemente. Prácticamente en mi carrera solo una vez me fracturé la rodilla, cuando me cayó encima un colombiano de apellido Mosquera, que era de Atlético Balboa. De lo contrario, Williams Reyes ha sido sano y eso me ha permitido jugar hasta esta edad (43 años) Pero también influye lo profesional que he sido en todo lo que hago.Yo siempre vi el fútbol como una profesión y siempre me consideré un profesional de mi carrera y por eso me esforcé cada día. Por eso es que siento que aún estoy rindiendo en segunda división. Me he cuidado mucho en la alimentación y en lo personal.

¿No ha tenido hasta ahora ningún llamado de primera división?

Hasta el momento, no. Hubo un acercamiento con esto de la pandemia, con Jocoro, pero le dije al profesor Carlos Romero que mientras no me hable el presidente del equipo, es como que no haya nada. Hasta el momento no hemos recibido la llamada del presidente del equipo y para mí no es nada claro. Sé cómo está la situación del fútbol en lo económico. Yo no me estoy poniendo caro. Sé que son mis últimos años en el fútbol. Siento que estoy pidiendo lo que creo que es conveniente. Tampoco quiero que se me pague un salario para un principiante, como lo quiso hacer FAS en su momento. Si uno se pone de acuerdo con un dirigente y le ofrece lo que va a pagar, uno va a estar contento y rendirá. Ojalá se pueda dar ahora la posibilidad de ir a un equipo de primera división, pero si no se da, espero seguir en segunda división.

¿Recuerda cómo fue esa vez en la que FAS le ofreció un salario para principiante, según usted?

En FAS estaba Cristiam Álvarez como entrenador y necesitaba mis servicios, pero al final no nos pusimos de acuerdo. Fue algo bastante complicado en ese momento. No me dieron la cara en ese entonces. Fue por medio de Cristiam que me mandaron a decir que me daban $400 y partido de retiro, cuando eso aún no estaba en mis planes. En ese momento, FAS estaba en una transición de directiva, pero al final no se vendió la categoría. Pero yo no soy resentido, simplemente no iba a aceptar esa propuesta y me fui para Aspirante, equipo en el que estuve por dos años y medio en la segunda división. Di lo mejor en ese equipo. Si el entrenador y el presidente de un equipo te quieren, pues luego nos ponemos de acuerdo. Yo estoy aún entrenando, corriendo, para seguir rindiendo en el fútbol. Mientras me sigan llamando estaré en las canchas, para dar lo mejor de mí. Yo he sabido manejar los equipos dentro del terreno de juego y los profesores me han agradecido eso, ya que soy otro profesor adentro, para que los ayude.

¿Cuánto más le gustaría jugar a escala profesional, siendo concretos?

Me gustaría jugar un año más y retirarme, pero que sea bonito, dando lo mejor de mí. Siento que estoy bien físicamente, pero será Dios el que lo diga, porque pueden ser meses o un torneo. Como me cuido, tengo la capacidad. No veo que un joven me esté haciendo a un lado o rebasando en la velocidad. Me siento bien y hago buena pretemporada. Físicamente me siento bien, pero tampoco ya no tenemos 20 años. Pero creo por tener raza negra, como hondureño, me da un poco más para el rendimiento físico. Todos los preparadores físicos que he tenido me han dicho que tengo una física nata. porque solo con un poco estoy activado. Pero también influye que nunca maltraté mi cuerpo, siempre lo cuidé, porque de eso comía mi familia

¿Ser entrenador está en sus planes?

Estamos pensando en eso. Cuando me quise meter, tenía trabas por los horarios, porque aún estaba jugando, pero siento que aún estoy para dar un año más en el fútbol, esperando que no me lesione. Pero sí pretendo prepararme para poder dirigir, pero ahora estamos rindiendo. Debo ir preparándome poco a poco para llegar a esa nueva etapa de entrenador.

¿Ha dado consejos a sus colegas más jóvenes en los últimos planteles que ha militado?

Ninguno de los jóvenes que he tenido como compañeros se ha preguntado cómo es que llegué hasta acá. Yo les digo que tienen que hacer muchos esfuerzos y sacrificios en su carrera. Cuando me preguntan, les doy mis consejos, relacionados a separarse de las drogas, alcohol, de la noche. También les digo que deben comer saludable. Realmente en todos los equipos que he estado, dejé las puertas abiertas, porque siempre fui un profesional dentro del terreno de juego. Pero antes de todo eso, siempre fui un buen ser humano, porque si no es así, de nada te sirve ser un buen jugador. Si un equipo me toma en cuenta ahora, estaría dispuesto a unirme.

En FAS, Águila, Dragón, Metapán, Chalatenango y Firpo siempre fue un goleador. Aportó para esos planteles, pero cuando llegó a la selección en 2008, tras nacionalizarse, quedó en deuda con lo que usted mejor sabe hacer, convertir ¿Qué pudo haber pasado para que usted no diera esa cuota a la Azul?

Es que hubo factores que no dejaron que yo diera lo mejor de mí. Siempre se encuentra esa envidia dentro del terreno de juego. No me puedo quejar, porque había un gran grupo. Pero también era la forma de jugar del profesor Carlos de los Cobos en aquel entonces, que era solo con uno en punta adelante. También había varios delanteros en esa época y solo podía jugar uno. Pero sí quedó esa espinita. Ya pasó el tiempo para Williams Reyes en la selección, pero en el fútbol no hay viejos ni jóvenes.