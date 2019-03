''Si por mí dependía, habría jugado con una pierna en la selección''

No fue fácil decirle no a la Selección Naiconal. El tiempo se convirtió en el peor enemigo para Denis Pineda, quien debido a su recuperación de una microrotura en el muslo derecho, se cayó de la convocatoria para los juegos internacionales ante Jamaica y Perú.



Desde el pasado 24 de febrero, en juego de la Primeira Liga de Portugal, el atacante nacional se lesionó con CD Santa Clara.



La semana pasada, tras confirmarse que reaparecería hasta finales de marzo con su club, el jugador se comunicó con la Fesfut para explicar que no le daban los tiempos para viajar.



En una conversación con EL GRÁFICO, Denis comentó cómo se sintió por la decisión que tomó de no viajar.



''Tuve un poco de rabia por el tiempo corto que me quedó para recuperarme, tenía muchas ganas de estar en ese juego y ayudar a la Seleccion pero lastimosamente el tiempo no me daba. Ahora me tocará apoyar a la Selección desde el televisor, sabía del partido decisivo que nos jugamos'', indicó Denis.



Pineda iniciará esta semana un trabajo específico con Santa Clara y será hasta el lunes que se integre al trabajo colectivo para estar disponible para el juego del 31 de marzo ante Vitória Guimarães por la 27a. jornada.



''La decisión no solo era mía. Si por mí dependía, jugaba con una pierna en la Selección pero el tiempo no dio. Por estos días estoy más tranquilo porque cuando tuve que decir que no estaba bien para viajar sentía un poco de rabia pero esto es fútbol y en esos partidos se necesita a los jugadores al 100 por ciento y yo lamentablemente no lo estaba. Con Santa Clara espero jugar otra vez a final de mes.

La recuperación marcha bien, espero entrenar esta semana por aparte y luego incorporarme de lleno con el equipo y estar ya a disposición del entrenador'', agregó.



Denis señaló que confía de que la Selección responda y tenga el apoyo en la grada. ''El partido ontra Jamaica es transcendental porque una Copa Oro ayudar a crecer, a tener vitrina y tener opciones de salir al extranjero. Confío mucho en mis compañeros, tienen calidad. Sé que harán su trabajo y la afición responderá. Como quisiera estar en el Cuscatlán y ser un hincha más. Lo seré pero desde la distancia''.



Denis ha jugado esta temporada con Santa Clara 14 partidos de 26 y ha marcado un gol. Dijo que se siente bien en el club de Azores. ''Ha sido una temporada positiva para nosotros y será bonito lograr el objetivo de la permanencia, estamos a pocos puntos de conseguirlo. Estoy feliz de estar aquí, de aportar al equipo. Gracias a Dios se me han dado minutos y he respondido dentro del campo''.