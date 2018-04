“Si los jugadores perdían o empataban, el técnico no les hablaba toda la semana”

Miguel Aguilar Obando habló de la crisis que vive en el Águila y asegura que el equipo está mejorando, aunque eso no se traduzca en resultados.

El técnico nacional dijo que parte del fracaso del equipo en este Clausura 2018 se debe a las actitudes del anterior cuerpo técnico, que comandaba el argentino Osvaldo Escudero. Leé por qué en esta entrevista.

¿Cuál es el análisis que hace luego del empate ante Sonsonate en la última presentación?

La verdad es que habíamos planificado sumar de a tres, pero seguimos padeciendo de errores al llegar al área rival y fallamos las que creamos. Sonsonate nos marcó en un descuido. Estamos sufriendo para sumar tres puntos, ya sea de visita o local. Como el fútbol dice: si no las haces, las vas a ver hacer. Hasta desperdiciamos un penalti.

¿La dirigencia del Águila le ha expresado algún sentimiento de preocupación por no ganar?

No hemos tenido pláticas para ver si hay cambios en la dirección técnica. De lo que sí estoy consciente es que de estamos haciendo un buen trabajo. La junta directiva sabe que estamos trabajando lo mejor posible. Todo el cuerpo técnico está poniendo su mejor cuota para estos muchachos. Hallamos un equipo destrozado. Poco a poco vamos jugando un fútbol estable en los partidos. Lastimosamente no hemos logrado clarificar las opciones a gol que creamos en cada partido. Creo que la directiva está consciente de que tenemos un equipo limitado en algunas posiciones, un plantel reducido. Tuvimos ochos bajas en el partido contra Sonsonate. Todos los suplentes eran de la reserva.

¿Cómo ve al grupo en actitud?

El grupo ha asimilado el trabajo, el sistema. Hemos logrado mejorar el camerino, que es una de las partes clave de este equipo. Sobre el técnico anterior (Osvaldo Escudero), nos han comentado los jugadores que si perdían un partido o lo empataban no les hablaba la siguiente semana. Creo que los técnicos hemos hecho conciencia en unir el camerino. Tal vez ahora no hemos clarificado nuestro rendimiento con goles, pero sí hemos hecho muy buenos partidos. Los jugadores han mostrado buena actitud.

¿Había divisiones en el camerino?

Quizá no estaba dividido, sino que falto de confianza. Cuando digo falta de confianza es cuando un técnico no confiaba en los jugadores. Si un técnico rechaza las acciones de un jugador, este se desmotiva. Hubo un grupo interesado en trabajar desde que el nuevo cuerpo técnico asumió.

¿Qué sensación les dejó el reclamo de los aficionados, tras el partido ante Sonsonate?

Las barras llegaron para pedir la mejoría en los resultados. No llegaron en forma hiriente, sino que querían hablar con los jugadores y el cuerpo técnico decidió acompañarlos. Tuvimos una muy buena charla. Hubo palabras de aliento para los jugadores. No hay que buscar culpables. La afición sugiere que haya más resultados favorables.

¿Cómo mira el juego contra Firpo, por la jornada 19?

El juego que se viene es una final. Se pueden determinar muchas cosas, definitivamente. Vamos ir paso a paso. Son cuatro finales las que tiene Águila por delante. Esperamos quedar en la mejor posición posible. Contra quien nos toque, sabemos que lo que viene es más delicado. No querenos adelantar nada, queremos ir paso a paso.