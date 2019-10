"Si FIFA debe venir, ni modo"

Los federativos Wálter Reyes, que cumplía con las funciones de un tesorero, y Juan Pablo Herrera, compartieron en una entrevista con EL GRÁFICO sus principales preocupaciones y denunciaron lo que consideran un manejo poco transparente de la información financiera en el comité que preside su colega Hugo Carrillo.

Pidieron las actas certificadas de las sesiones en las que han participado ¿y no se las dieron?

REYES: borradores, y sólo de sesiones de los últimos cuatro meses.

Las actas que no les han entregado ¿existen? ¿O por qué no se las han querido dar?

HERRERA: En la reunión nos presentan la agenda y se lee el acta anterior, queda el machote ahí pero actas firmadas y certificadas no tenemos a la fecha.

Pero ustedes firman las actas después de cada reunión...

REYES: No, lo correcto sería que en la reunión firma el acta de la sesión anterior, pero nuestra duda siempre ha sido, ¿cuándo vamos a firmar las actas? Venimos seis meses preguntando esto, por ello nos vimos obligados a presentar una pieza al mismo comité, para obligarlos a que nos dieran las actas.

Ellos nos han dado el machote de apenas cinco meses, agosto hasta diciembre.

Cuando las analizamos le pregunto yo al señor presidente, ¿y todas las inversiones que hay los gastos y los ingresos y egresos donde están? “Esos no se puede poner ahí “, me dijo.

Si se va a jugar con un partido X, tendrían que decirnos: “Se necesita jugar un amistoso con tal selección, esto equivale a tanto, el contrato es con esta institución o persona, pero en esta gestión eso nunca se ha dado.

Cuando usted sostiene “ellos”, ¿a quienes se refiere?

REYES: aquí somos siete miembros que estamos representando a la estructura futbolística pero uno por decir la verdad se crea enemistades.

HERRERA: ni las actas ni los acuerdos están claros, por eso decidí informar a la Primera División, es mi obligación porque soy su representante.

Hay inversiones que se han hecho, como la del parqueo, vaya, a estas alturas no sabemos nada sobre eso.

Usted, señor Reyes, tiene una firma calificada. ¿Cómo es que no sabe nada de estos temas?

REYES: tengo firma autorizada para las cuentas de la federación yo puedo ver una transferencia, pero no le puedo decir para qué se va a ocupar, ¿me explico?

Lo correcto es que si usted como presidente establece un contrato, pues lo pone en la agenda para que el comité lo apruebe, ese es el procedimiento. Aunque el estatuto diga que el presidente tiene la representación legal y tenga el lobby con FIFA y con CONCACAF para hacer un negocio, un partido, su obligación es llevarlo al comité.

Pero acá, los contratos los ve ve solamente la jefa de finanzas y el secretario general.

¿Ha sido un tesorero que ha trabajado a ciegas algunas veces?

REYES: se lo planteo así: si la selección juega este día, en la reunión del comité tal vez nos digan que se va a ingresar equis cantidad de dinero y no pasa de lo verbal cuando el informe tiene que ser documental.

Pero ¿cómo es posible que sus otros colegas acepten esta falta de transparencia? ¿Adonde están sus otros cuatro colegas, por qué no se quejan de esto?

HERRERA: ellos sabrán, al menos Wálter y yo ya estamos cansados de pedir la información.

Lo preocupante es que el día de mañana podemos salir embrocados en algo, usted ha visto la selección en los juegos que ha hecho local por ejemplo con Jamaica, a quien pusieron ahí de delegado o encargado.

En Grupo LPG tenemos un pleito con ustedes , una demanda de acceso de información. ¿Me están diciendo que ustedes tampoco han visto esos contratos que nosotros hemos pedido a la Federación de Fútbol?

REYES: desconocemos toda esa situación, y desgraciadamente nos hemos visto involucrados pese a que los documentos que ustedes pidieron son del periodo en que no estuvimos.

No puedo creer que a ustedes como autoridad también se les niegue información acá adentro.

REYES: mire, hay varias cosas y documentos que no son accesibles para nosotros.

Además, hay cosas que están observadas por Gobernación, si yo me voy a la parte mecánica de las finanzas, considerando que me quieren quitar de la parte de tesorería por ejemplo, no me dan un finiquito porque están observados, y eso que no nos lo querían informar.

Bueno, concluyamos que la información no fluye entre los siete miembros del cuerpo colegiado.

HERRERA: si yo quiero saber cuánto se invirtió en vuelos de cada selección, en alimentación, eso no lo tenemos a mano.

¿Y el detalle de quién gana a las licitaciones, adjudicaciones?

HERRERA: desconocemos esa situación, queda entre ellos mismos ahí.

Les quiero preguntar algo sobre Gobernación, entiendo que hay observaciones importantes.

REYES: en el comité no lo hemos hablado verdad eso, es un tema que no ha estado en la mesa de discusión.

¿No se ha discutido tampoco?

REYES: Como usted es el presidente, usted pone la agenda... y no lo ha puesto.

¿Ustedes pueden poner un tema en la agenda o sólo el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo?

REYES: Podemos poner en “puntos varios”, pero si lo ponemos y no nos dan la información, ahí nomás queda.

¿Qué saben sobre la licitación del hotel, por ejemplo?

REYES: cuando llegamos, en agosto de 2018, ya estaba asignada esa licitación.

Pero ustedes pueden pedir esa carpeta técnica, ¿no?

REYES: yo la pedí, yo la vi, por eso firmé pero el acuerdo no dice muchas cosas.

Yo le puedo dar fe que todo lo de finanzas, créditos fiscales, consumidor final están bien pero el problema es que esos detalles no están reflejados en las actas, el tema financiero.

El presupuesto usted lo puede tener aprobado, okay, ya tenemos fondos para el hotel, aquí están las estimaciones, pero el contrato yo no lo he visto.

¿Y gobernación ya se pronunció sobre cómo llevan los libros?

REYES: Gobernación ha hecho observaciones pero ese documento solo está en poder del secretario general y presidente.

¿El secretario general les ha escondido información?

REYES: claro, nos la ha escondido en este y otros temas.

Herrera decía en la conferencia de prensa que brindó hace unos minutos que las Adfas reciben 50 mil dólares mensuales. ¿Sí?

HERRERA: Entre 40 y 50 mil dólares mensuales, se les va entre otras cosas en pago de secretarias, de entrenadores y en los torneos que mantienen.

Todo lo supervisa Émerson Avalos, él es el coordinador general de las Adfas.

¿Es cierto que hay personas con vínculos de consanguinidad con Ávalos contratados en esa estructura? Nadie ha podido comprobar esa versión.

HERRERA: en muchas ocasiones yo pedí me den todas las planillas de los empleados que hay en las Adfas. Ahí está la esposa de Émerson Avalos, con todo el respeto que se merece, sí.

Mi punto no es si tiene o no familiares ahí, sino si el ambiente entre ustedes permite cuestionarse unos a otros en temas de ética.

HERRERA: No se puede, se vuelve hostil , no hay discusión. He hablado con presidentes de las Adfas y me dicen que les deben seis meses, que no han pagado el local y todo lo demás...

Volvamos a lo de la falta de trabajo colegiado. Cuando deciden contratar al profesor Góchez en la sub 23, ¿lo discutieron?

HERRERA: yo me di cuenta por los medios, después Hugo Carrillo me habló a las 11:00 p.m. para preguntarme que si estaba bien la colocación, le dije ya está contratado, ya salió hasta por medios de comunicación.

¿Cuánto dinero maneja la FESFUT, aproximadamente?

REYES: son 5 millones 483 mil dólares al año hasta donde estamos ahorita.

¿Van a dar aviso de todos estos temas a Gobernación?

REYES: sí, no estamos acusando a nadie vamos aclararles como está la cuestión financiera en la Federación.

Una consecuencia muy obvia de todo esto podría ser la decisión de la FIFA de intervenir, ¿no?

HERRERA: con todo lo que FIFA encuentre ahí, si es de llegar ahí, ni modo porque lo manifestamos en muchas ocasiones en el comité en relación a esto.

REYES: Mire la verdad nuestro pueblo salvadoreño no tiene culpa de estas situaciones, los culpables somos las estructuras que elegimos a nuestros miembros creyendo que van a dar un buen resultado.

Yo ni duermo en las noches, en un ratito uno puede terminar en esto con deshonor.

Creo que las estructuras tienen que hacer una reflexión.

Creo que FIFA debe regular esto y establecer los protocolos financieros y hacerlo valer.