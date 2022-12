Show de Van Gaal: responde a Di María que dijo que era el peor DT y pasó a los “besos en la boca” con Memphis Depay

Apocas horas del desafío entre la Argentina y Países Bajos, por los cuartos de final de la Copa del Mundo de Catar 2022, Louis Van Gaal, el experimentado entrenador del seleccionado neerlandés, elogió a Ángel Di María, que había expresado su malestar cuando lo tuvo de entrenador en Manchester United y hasta lo calificó como el peor técnico que tuvo en su carrera.

“Es un gran jugador de fútbol”, dijo el DT neerlandés, de 71 años, cuando fue consultado durante una rueda de prensa por los dichos de Fideo. Y amplió: “Lamento mucho que Ángel dijera una vez que soy el peor entrenador que ha tenido. Cuando jugaba conmigo en el Manchester United tenía problemas en su vida privada. Entraron en su casa y eso también afectó su juego. Es uno de los pocos jugadores que ha dicho eso y lo siento mucho. Es una pena. Un entrenador a veces tiene que tomar decisiones que no siempre son buenas”.

Luego se tomó la incómoda situación con un tono jocoso, bromeando con el futbolista Memphis Depay, que lo acompañaba ante el auditorio de periodistas y también actuó en el conjunto británico. “También estaba Memphis en ese equipo, que ahora está sentado a mi lado. Y una vez lo dejé afuera de una final. Un entrenador no toma decisiones sin una razón. Y tal vez fue una decisión equivocada, pero mira cómo nos tratamos ahora. Eso es muy diferente. Ahora nos besamos en la boca”, ironizó Van Gaal, sonriéndole a Depay, quien volteó la cabeza sorprendido, se rió y agitó el dedo, negando eso último, y luego tapándose el rostro. “Pero no vamos a hacer eso aquí. en el fútbol. No quiere un beso en la boca, lo cual es una pena, pero también agradable”.

El paso de Di María por Manchester United fue uno de los pocos períodos negativos que el zurdo vivió en Europa. Llegó a los Diablos Rojos en la temporada 2014/15, luego de que el club inglés pagara alrededor de 99 millones de dólares por el argentino, que firmó un contrato por cinco años y, sin embargo, terminó jugando solo una temporada. Hace un tiempo, en ESPN Redes, el rosarino recordó su mala experiencia en Manchester, club en el que acumuló cuatro goles en 32 partidos: “En Manchester arranqué muy bien los primeros dos meses. Después tuve una pelea, y cuando te peleás, las cosas ya no salen de la misma manera, no es la misma la relación y el técnico decide si jugás o no. Y al no jugar, te mata también”.

¿Por qué se peleó con Van Gaal, DT en aquel entonces? “Qué se yo (risas). Es difícil a veces. Había muchos momentos en las que perdía pelotas y eran cosas que me mostraba. Y en todo momento me mostraba lo negativo, las cosas malas... y todo eso me iba tirando para atrás. Hasta que llegó un día que me peleé, que le dije que no quería verlas más, que estaba haciendo las cosas bien, que por qué no me mostraba las cosas buenas. No le gustó cómo se lo dije y a partir de ahí empezó el problema”, recordó Fideo.