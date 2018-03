Sevilla, técnico del Pasaquina: “Al fútbol de Oriente nadie lo puede cambiar”

David Omar Sevilla es un técnico que no le aturra la cara ante el trabajo. Se preocupa porque su equipo juegue bien linea por linea y se apega al manual que, según él, tienen los equipos de la zona oriental: uno o dos toques y luego la profundidad.

Así labora en als filas de Pasaquina, plantel con el que ha logrado 6 de 12 puntos posibles y con el cual considera que tiene elementos para dar la sorprensa en este Apertura 2017.

¿Qué balance hace de lo que ha hecho Pasaquina en lo que va del Apertura 2017?

Hemos aprovechado jugar en casa. Afuera recordemos que cualquier cosa puede suceder, como lo digo siempre. Inciamos con Metapán. Luego fuimos a casa ante Audaz para lograr los primeros tres puntos. Luego salimos para jugar contra Limeño y perdimos, por cosas del fútbol. Luego fuimos a Sonsonate y robamos los otros tres puntos.

Llevamos el 50 por ciento del puntaje. Creo que hasta el momento el equipo no está mal, va acoplándose, porque fueron 11 jugadores los que hicimos llegar al equipo. No es fácil. Renovamos la defensa. Todos los días trabajamos por lineas. No vamos a hacer lo que hacen otros entrenadores, que por no trabajar corren a los jugadores

¿Qué opina de la evolución de Isidro Gutiérrez, quien ha tomado confianza de nuevo para jugar?

Él venía de cero fútbol. Lo habían marginado. No lo volvían ni a ver. Esta era la oportunidad para él de volver a un equipo poderoso. Ya lo está demostrando con goles. Lo único que le dije es que acá no iba a ganar lo que ganaba en Águila. Acá va a ganar menos. Y ha demostrado en cancha su compromiso. Estamos muy contentos con Isidro.

Otro que se adaptó rápido al plantel fue Daniel Luna, que llegó del UES...

Daniel se está metiendo en lo que nosotros queremos. Nuestro ritmo de trabajo es diferente a los demás equipos. Pasaquina es equipo de uno o dos toques y profundidad. Ese es el fútbol de Oriente. Es mentira que se va a venir a cambiar la mística de un equipo de acá de Oriente. Esto es fútbol de Oriente. Luego está el triniteño, Gaston Paul, que nos cayó como anillo en trompa de cuche, como decimos. Me ha gustado como ha hecho pareja con Juan Romero. Estamos haciendo buen fútbol y creando opciones.

Trabaja linea por linea en los entrenos, ¿hay algún departamento que le preocupe más que otro?

Ronaldo James, en defensa, había caído en un altibajo. Se nos lesionó. Pero es bueno que esté un joven como Raúl Guzmán, que viene de la cantera del Pasaquina. Ya se nos fue la preocupación con este chico. Desde que entró contra Sonsonate lo hizo bien. En todas las líneas estamos bien.

¿Seguiremos viendo a un Pasaquina sólido en su casa?

Claro. Pero quizá contra Audaz, en la segunda fecha, no lo hicimos bien, pero ganamos, que es lo importante. Gracias a Dios sumamos. Pensamos que en casa debemos mantener el mandato. En casa, tenemos que mandar, tiene que respetarse. El equipo que nos quiera llegar a ganar tiene que hacerlo con mucha condición y personalidad. Si hay que dejar el pellejo, lo vamos a dejar.