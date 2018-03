Sevilla puso fin a la recha merengue

SIN PROCEDENCIA. El Sevilla sorprendió al Real Madrid y terminó quedándose con el invito de 40 jornadas,al derrotar a los blancos por 2-1. Un autogol de Ramos sobre el 84' y un golazo al 91', de Stevan Jovetic setenciaron al Madrid, que se había adelantado en el marcador por intermedio de Cristiano Ronaldo, desde el punto de penalti.



El Sevilla trató de controlar el mediocampo, pero la línea de cinco volantes del equipo merengue le ha cerrado los circuitos y los relevos han llegado a tiempo. Al cierre del minuto 15, ninguno de los equipos tuvo alguna llegada prometedora.



La mejor opción para los sevillistas se registró al 19', tras el cobro de un tiro de esquina que pasó cerca del larguero, luego de un cabezazo de Steven Nzonzi.



El equipo medridista tuvo aproximaciones pero sin mucha claridad, lo que comenzó a desesperar a sus arietes Cristiano Ronaldo y Karim Benzema. Sobre el 38', Ronaldo falló la mejor opción del equipo merengue al no cerrar de manera precisa un centro por la izquierda.



En el segundo tiempo la dinámica no cambió en ambos equipo y a pesar de no tener el dominio del esférico no renunciaron al ataque.



El Real Madrid se puso en ventaja en el marcador por intermedio de Cristiano Ronaldo, quien hizo efectivo el cobro de un tiro de penalti al minuto 67.





El Sevilla logró la igualada tras un autogol de Sergio Ramos, quien en un intentó por despejar un balón, terminó anotando en propia puerta al 84'.



El Sevilla sacó provecho del nerviosismo merengue y sobre el 91' Stevan Jovetic aprovechó un error en la salida del Real Madrid para anotar un golazo de mediadistancia.





Alineación:



Sevilla: Sergio Rico; Mariano, Nicolás Pareja, Adil Rami, Sergio Escudero; Vicente Iborra, Steven Nzonzi, Vitolo, Franco Vázquez, Samir Nasri; Wissam Ben Yedder.

