Setién: "Ganarlo todo es complicado"

El entrenador del Barcelona, Quique Setién, afirmó este viernes tras no pasar del empate a cero ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán que "queda mucho y ganarlo todo es complicado", en alusión a que el Real Madrid también pueda tropezar en la lucha por ser campeón de LaLiga.



"Sabíamos que ganar todos los partidos era muy difícil. No estoy satisfecho, pero el punto es un mal menor", comentó el técnico cántabro a Movistar una vez concluido el encuentro.



Preguntado por lo manifestado por el central de su equipo Gerard Piqué, quien cree que tras este empate será difícil ganar LaLiga, dijo que es "la frustración del momento".



"Hemos tenido treinta minutos muy buenos, luego les dimos opciones y les dimos vida. Igual la sensación no es positiva. Mañana seguro que Piqué lo verá de otra manera", relató.



Setién aseguró que no cree "que el Madrid lo gané todo" porque todos "los rivales tienen cosas que decir", por lo que destacó que "hay que ser optimistas".



"No dependes de ti, pero esto va a cambiar porque quedan muchos partidos", subrayó el entrenador del Barcelona, quien vio a su equipo "bien en lo físico", aunque puntualizó que "es verdad que alguno ha acabado más cansado", aunque está "contento con lo que han dado".