Setién: "Espero estar ante el Nápoles, pero no lo sé"

El técnico del Barcelona, Quique Setién, dijo al término del encuentro ante Osasuna que su equipo "aspiraba a ganar todos los partidos después del parón por el coronavirus, como el Real Madrid", pero que le ha faltado "ese punto de energía necesario" para conseguirlo.



El técnico, en declaraciones a Movistar+, también lamentó que el equipo azulgrana se haya ido del campo "cabizbajo incluso en los partidos que ganamos". Pero admitió: "No hemos conseguido encontrar el camino de los triunfos".



Respecto al encuentro ante Osasuna, señaló: "Hemos sido muy superiores y hemos tenido el control del partido, pero ellos nos han marcado dos goles y eso ha decidido el partido".



En rueda de prensa, dijo que "evidentemente la sensación es triste y de frustración", porque "el partido de hoy es un calco de lo que ha ocurrido en otros partidos de la temporada". "Hemos puesto al equipo rival en su área, pero no hemos metido las ocasiones de gol", añadió.



"Espero estar ante el Nápoles, pero no lo sé", respondió Setién al ser preguntado por si se ve ocupando el banquillo en el partido de vuelta de los octavos de la Liga de Campeones. "Hemos mejorado desde que llegamos, pero es evidente que hay cosas que no se han hecho bien. Aunque a veces la diferencia está en algo tan simple como el acierto ante portería", manifestó.



Y recalcó que él se encuentra "capacitado y con energía para llevar el equipo en la 'Champions'. "Estoy seguro de que vamos a ser un equipo diferente, que anímicamente habremos cambiado y afrontaremos el campeonato con todas las garantías. Más no puedo controlar. Me desgasto en lo que tengo que desgastarme", subrayó.



Respecto a las declaraciones de Leo Messi al terminar el encuentro, dijo que "es indiscutible que hay cosas que mejorar y que hay que hacer autocrítica, pero por parte de todos". "Yo no lo echaría todo por tierra", apostilló.