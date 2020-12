Serrano: "Asumo este reto con responsabilidad que siempre nos ha caracterizado"

El Chalatenango anunció el fin de semana el cese de labores del entrenador Ramón Sánchez luego del empate en casa ante el Municipal Limeño. A su vez anunciaron que Ricardo Serrano, entrenador de las reservas, asumirá la dirección del equipo mayor hasta el anuncio del nuevo estratega el cual podría darse a conocer en las próximas horas.

Serrano dirigió al plantel norteño este lunes y brindó sus primeras declaraciones, dejando en claro que es "un mandato institucional" que le ha encomendado la directiva para que el equipo se prepare previo al choque ante el Once Deportivo del próximo domingo.

"Asumir este reto con responsabilidad que siempre nos ha caracterizado, ahora más que todo cumpliendo con un mandato institucional. Es un momento difícil por el equipo y también porque el cambio de técnico a veces trae algunas consecuencias, lo más importante ahora es trabajar fuerte esta semana con un equipo que tiene mucho potencial", dijo el técnico.

Los morados suman cuatro empates en esta segunda etapa del campeonato, en total seis de manera consecutiva y suma ya nueve partidos sin ganar luego de su última victoria que se registró en la primera fecha del torneo. Desde entonces, el Chalatenango busca la fórmula para encontrarse con el triunfo a pesar de tener un plantel competitivo.

"Hay que preparar el trabajo de esta semana ante el Once Deportivo. Es un plantel muy bien formado, bien hecho, si bien no ha ganado pero tampoco ha perdido, juega muy bien y son detalles que hay que corregir y el equipo está para dar el plus que necesita", expuso Serrano.

El equipo norteño tiene ese duro compromiso contra el Once Deportivo, que marcha líder del grupo B de la fase hexagonal con nueve puntos. Por ello, aseguran que debe haber más motivación para superar a un rival que pasa por buen momento.

"El partido ante el líder debe motivar y esperamos sacar los tres puntos que el equipo necesita. Agradezco a los que me dan el voto de confianza, yo me debo a la reserva, es un proyecto que hay que darle continuidad", agregó el estratega.

Serrano expuso que el acuerdo con el nuevo entrenador es inminente y podría ver en las gradas el próximo encuentro. De ser así, retornaría a sus labores en las reservas para darle continuidad a sus pupilos.

"Ya hay un acuerdo con el nuevo técnico principal e incluso podría estar en el partido de forma presencial y mi trabajo será de darle el apoyo y preparar el grupo para llegar de la mejor manera a encarar al Once Deportivo", expuso.