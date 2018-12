Serie A italiana cierra la primera vuelta con la última jornada de 2018

La liga italiana cerrará este sábado el fin de la primera vuelta con la jornada 19, tras los actos de violencia ocurridos el miércoles en el Inter-Nápoles, cuando una pelea entre hinchas provocó un muerto y cuatro apuñalados y la afición milanesa dedicó unos cánticos racistas al jugador senegalés Kalidou Koulibaly.

Mientras las autoridades italianas investigan sobre las peleas y la muerte del aficionado, Daniele Belardinelli, atropellado por una furgoneta fuera del estadio San Siro de Milán, el Juez Deportivo de la Serie A castigó el jueves al Inter a jugar dos partidos a puerta cerrada, más un tercero sin los ultras del fondo por los insultos racistas.

El Inter, que visita este sábado al Empoli, lo hará además sin poder contar con sus aficionados en el sector visitante del estadio Castellani, en un partido en el que reanuda su pelea para acercarse a la segunda posición del Nápoles.

Los milaneses, terceros, recortaron el miércoles a cinco los puntos de distancia del cuadro napolitano, al ganarles en el choque directo por 1-0 con gol del argentino Lautaro Martínez en el tiempo añadido, y buscan encadenar dos triunfos consecutivos, algo que no logran desde principios de noviembre.

El propio Nápoles recibirá al Bolonia en el estadio San Paolo, en un partido en el que no podrá contar con Koulibaly, expulsado en el cruce con el Inter por aplaudir irónicamente al árbitro, ni con Lorenzo Insigne, que también vio la tarjeta roja por insultar gravemente al colegiado.

Tanto el defensa senegalés como el delantero italiano han sido castigados por el juez deportivo de la Serie A con dos jornadas de sanción.

EL CIERRE DEL JUVENTUS

El 2018 de la Serie A se cerrará con el Juventus como sólido líder del torneo, que pese a empatar el miércoles contra el Atalanta, amplió a nueve los puntos de ventaja sobre el Nápoles para seguir lanzado hacia su octavo título liguero consecutivo.

El equipo del técnico Massimiliano Allegri ganó 16 partidos y empató dos en 18 jornadas y cerrará la primera vuelta en casa contra el Sampdoria, en un partido en el que el portugués Cristiano Ronaldo regresará a la titularidad tras empezar en el banquillo el anterior duelo.

Los turineses se verán las caras con un Sampdoria en gran forma, que es actualmente quinto y que ganó cuatro de sus últimos cinco partidos, impulsado por dos goles consecutivos del uruguayo Gastón Ramírez y por unas maravillas de Fabio Quagliarella.

Esta jornada será la última antes de un parón de dos semanas. El fútbol italiano regresará el 12 de enero con los octavos de final de la Copa Italia mientras que la Serie A se reanudará el 19 de enero.

LA PROGRAMACIÓN COMPLETA

Sábado 29 diciembre:

5:30 am - Juventus vs. Sampdoria

8:00 am - Chievo vs. Frosinone

8:00 am - Empoli vs. Inter

8:00 am - Génova vs. Fiorentina

8:00 am - Lazio vs. Torino

8:00 am - Parma vs. Roma

8:00 am - Sassuolo vs. Atalanta

8:00 am - Udinese vs. Cagliari

11:00 am - Nápoles vs. Bolonia

1:30 pm - Milan vs. Spal