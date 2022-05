Serie A: Suspenden a árbitros tras validar un gol en fuera de juego en el Spezia-Lazio

El equipo arbitral que dirigió el pasado sábado el Spezia-Lazio (3-4), correspondiente a la trigésima quinta jornada de la Serie A italiana, ha sido suspendido por validar el que fue el gol de la victoria lacial cuando su jugador remató en posición de fuera de juego.

El defensa italiano Francesco Acerbi rescató en los últimos compases del partido la victoria para el Lazio con un gol que tendría que haber sido revisado por el VAR, pero que se validó y permitió al Lazio recortar ventaja al Roma de José Mourinho en la lucha por los puestos europeos, ahora igualada a 59 puntos tras el empate de la Loba ante el Bolonia (0-0).

Según informan los medios locales, Luca Pairetto y Luigi Nasca, árbitro principal y árbitro de VAR, respectivamente, no pitarán en lo que resta de temporada por lo que se considera un "error encadenado".

Finalizado el partido entre Roma y Bolonia, y certificado el empate a puntos que abre aun más la pelea por disputar competiciones europeas la próxima campaña, Mourinho cargó contra el arbitraje del partido del Lazio.

"En los 22 años que llevo como entrenador, hay dos cosas que no han cambiado: las preguntas sobre quién jugó y quién no, y la posibilidad de ganar con un gol en fuera de juego. Fue posible hace 22 años y sigue siendo posible ahora, como lo fue ayer. Todo cambia en el fútbol, pero no estas dos cosas", dijo el técnico luso. EFE