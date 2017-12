“Sería una deslealtad si me fuera a otro equipo”

Benji Villalobos habló del duro 2017 que vivió Águila a nivel deportivo y económico. Reconoció que la salida de algunos jugadores clave mermó el rendimiento defensivo del equipo y eso les pasó factura, pero que 2018 pinta mejor.

También reveló que tuvo algunas opciones de jugar en el extranjero, pero las rechazó, y de cuánto le queda por jugar en el Águila. ¿Se retirará con los emplumados?



¿Cómo evalúa su trabajo en los dos torneos de 2017?

Agradezco a Dios por un año importante para mí. Los primeros seis meses fueron bastante buenos. Gané el Guante de Oro. Pero en este último torneo no pudimos pasar a semifinales. Eso es bastante triste para nosotros, pero me deja muchas eneseñanzas. Hay que rescatar lo bueno y aprender de lo malo. Eso es una enseñanza y en este 2018 tenemos que trabajar con todo para dar el 100 por ciento al Águila, porque realmente se vienen cosas importantes. Ojalá que sea un año bastante bueno para los intereses personales y del Águila.

¿Cuánto le queda de contrato con Águila?

Tres años. Difícilmente yo me mueva de este equipo. Ya dije que si por mí fuera, me quedaría toda la vida acá. El Aguila representa todo para mí, me ha dado todo. Todo lo que tengo lo he obtenido por Águila. El cariño que me tiene la gente lo he adquirido por Águila. De mi parte sería una deslealtad que yo pudiera encajar en otro equipo.

¿Es cierto que hubo ofrecimientos para irse al balompié asiático?

A mí nunca me llegó ninguna oferta concreta. Tuve varios contratistas que me hicieron ofrecimientos, pero lo que me ofrecían lo podía ganar acá en Águila, Prefiero ahora mismo levantar el equipo. Tengo que dar lo mejor de mí.

Hablemos de lo colectivo. ¿Cree que este año ha sido para el olvido para Águila en ese apartado?

La verdad ha sido un año bastante irregular. No sé si para el olvido, pero en Águila siempre tenés que ganar, quedar campeón. Eso no se logró en este año. Si no quedás campeón, de nada vale lo que has hecho. Es un fracaso para nosotros.

¿Cómo se afronta esa sequía de titulos por cinco años?

Es bastante tiempo. En lo personal no me desespero, pero sí lucho, porque es la única forma en la que el equipo y yo podemos hacer cosas diferentes. Uno tiene que tener la mente fresca y renovarse cada año. El 2018 tiene que ser de renovación y no desesperación. Tenemos un buen plantel y ojalá se sumen buenos extranjeros para poder armar un Águila temible.

¿Cree que el departamento defensivo es el que queda más en deuda en 2017, sobre todo en el Apertura?

Fue difícil porque se nos fueron piezas importantes. Sabemos del engranaje que ya teníamos con Henry Romero y Jimmy Valoyes. También se fue Ibsen (Castro) quien complementaba la linea defensiva. Eso nos pasó factura, es decir, el no conocernos y el comenzar de cero. Pero hay que aprender de lo malo, sacar lo positivo. Siempre lucho con mis compañeros para tener la portería menos vencida.

¿Qué se puede esperar de este Águila para 2018?

Lo que yo esperaría es pasarle por encima a todos los rivales. Tenemos de que demostrar que en Águila se viene a ganar, a estar bien y primeros en la tabla.