"Sería bastante positivo jugar amistoso en noviembre"

Por la intención de retomar la idea competitiva en los jugadores del combinado absoluto, el seleccionador mayor, Carlos de los Cobos, cree favorable jugar un amistoso en noviembre.

En los próximos días, el estratega mexicano se tendría que reunir con la dirigencia de la FESFUT para conocer si será factible jugar dentro de un mes y medio, fuera del país. Por ahora, el presidente de la entidad federativa, Hugo Carrillo, dijo que cabe la posibilidad de medirse ante un combinado del Viejo Continente. Luego de CONCACAF y FIFA pospusieron el inicio de la eliminatoria regional a Catar 2022, para marzo 2021, se presenta la opción para encarar un amistoso con el equipo nacional mayor.

Pero por ahora, a corto plazo, De los Cobos espera el inicio del Apertura 2020, programado para el 10 de octubre, para que los jugadores vayan poniéndose al día en el tema de la forma física, luego de estar en pausa por casi seis meses, debido a la pandemia por Covid-19.

¿Qué viene para la selección, por lo menos para el cierre de este este año, tomando en cuenta que CONCACAF decidiera la semana pasada que su eliminatoria a Catar 2022 arrancará en marzo de 2021?

Con certeza, no te lo podría decir, porque tú sabes que esto ha sido muy cambiante. Se ha tenido que ir replanteando nuestro trabajo, debido a este problema de la pandemia. Ahora me parece muy positivo que los muchachos estén trabajando con sus equipos, están haciendo pretemporada. Luego, el próximo mes estará iniciando nuestro torneo. No nos olvidemos de ya son cinco meses de que los jugadores estuvieron sin tener una competencia formal. Se suspendió toda actividad y ahora van a retomar la forma física con las pretemporadas en cada uno de los equipos. La idea es que puedan jugar en octubre, con el inicio del torneo para que esto los ayude a ir tomando ritmo de juego

¿Ya fue informado sobre la posibilidad de enfrentar en noviembre a una selección de Europa?

Por ahora no me he reunido con el presidente de la FESFUT, Hugo Carrillo. Lo haré esta semana. He sabido que hay posibilidades de jugar algún partido fuera de El Salvador. Si es que se presenta la oportunidad, sería bastante positivo, porque sería retomar la idea de competencia, cosa que le hace mucha falta a los muchachos. La idea es que sobre la marcha vayamos definiendo cómo vamos a ir trabajando, cómo va a inicia el año con el tema de la pandemia y cuáles van a ser las decisiones que va a seguir tomando FIFA y CONCACAF, porque mucho de ello depende de lo que podamos hacer nosotros.

Sigue pensando que CONCACAF se precipitó al programar competencias de eliminatoria para octubre y noviembre y luego, cuando ya algunas federaciones habían puesto a trabajar a sus selecciones, tuvieron que echar marcha atrás, debido a que todo se pospuso para inicios de 2021?

Esa decisión que tomó CONCACAF en ese momento a nadie le pareció correcta o adecuada. Pero también hay que ver el tema de la pandemia, que realmente ha atado de manos desde FIFA y así a la mayoría de las confederaciones. Mientras no se logre controlar este tema de la pandemia vamos a seguir avanzando con incertidumbre de cómo vamos a seguir trabajando, Tenemos que ir en el día a día. En lo que respecta a nosotros, los muchachos están trabajando en sus clubes, van a iniciar el torneo el próximo mes. Va a haber varios juegos y eso les ayudará a ir tomando su forma física. Luego, la idea es que si se puede, en noviembre, nosotros, como selección, podamos volver a intervenir, volver a estar en contacto con los muchachos, para, ya sea, trabajar para un juego amistoso como lo dice el presidente de la FESFUT o tener algún microciclo.

¿Qué tan atropellado hubiera sido para la selección nacional encarar esa competencia eliminatoria desde octubre y noviembre próximos, si había casi medio año de pausa para los jugadores, debido a la pandemia?

Pues, ya estábamos preparados para la competencia, ya teníamos la confianza de llegar lo mejor posible, porque no podíamos estar al 100 por ciento. Teníamos, primero, la incomodidad por habernos mandado a un formato donde nos hacen competir demasiado. Pero una vez asimilada esta situación, pues tienes que enfrentarlo, con la convicción de llegar al octogonal.

Luego, hace tres semanas hubo una semiburbuja con 17 jugadores, en la FESFUT. Al cierre de la primera semana hubo un caso positivo aunque asintomático ¿Qué tan productivo fue, desde lo deportivo, trabajar por cuatro días en esa semana?

Fue muy productiva y positiva, por el hecho de volver a estar en contacto con los jugadores, por el hecho de saber cuál es su situación actual desde lo físico y futbolístico. Ya sabíamos que los muchachos habían perdido su forma física y era natural, pero a veces no solo el trabajo de cancha ayuda en el desarrollo de un grupo de fútbol. La comunicación directa con los jugadores es importante y eso me sirvió para estar en contacto con ellos...Aprovechamos para ver analizar, a través de un video, a la selección de Granada, que sería nuestro primer rival en la eliminatoria. Es decir, de cualquier manera, sirvió bastante ese acercamiento que tuvimos a finales de agosto pasado. Lo físico y lo futbolístico lo están empezando a tomar con sus clubes, y ahora cuando vengan a la selección, trataremos de ir sumando en ese sentido.

¿Cómo mira el hecho de que un nuevo cambio en el formato de eliminatoria siga estando en la mesa de CONCACAF o que al menos haya algún tipo de ajustes en los grupos para la primera ronda eliminatoria a Catar 2022?

Cambios puede haber si CONCACAF se enfrenta a la problemática de no tener espacios para más ventanas para juegos. Un octogonal representa jugar 14 partidos. En caso de que se llegue a marzo y sigamos con problemas (a escala sanitaria) seguramente que CONCACAF tendría que tomar una determinación y pensar en otro formato. Considero que el octogonal podría representar un problema para CONCACAF, para poder llevar a cabo el evento.

CONCACAF maneja entre sus opciones llevar a cabo una burbuja en una sola sede, para poder sacar adelante la eliminatoria. ¿Cómo le vendría a El Salvador una decisión así?

Eso sería si CONCACAF ya no tiene más posibilidades para la competencia. Sería como una opción de emergencia. Estaríamos todas las selecciones en igualdad de condiciones. Seguramente puede ser Bradenton, en la Florida. Aunque no haya público en las gradas, puede ser interesante y un torneo parejo. Esa es una opción y sabemos que esto de la burbuja puede suceder.

¿Usted estaría de acuerdo con que la selección juegue un amistoso en noviembre?

Lo que más deseamos es tener actividad y que los muchachos vuelvan a activarse y que vuelvan a tomar su nivel futbolístico. Entonces, la única manera es basados en el entrenamiento que van a tener en sus equipos y lógicamente poder jugar. Si tenemos la oportunidad de jugar algún partido internacional, seguramente a los muchachos les va a venir bien. Si no se juega en noviembre, lo ideal sería, cuando menos, tener un microciclo ese mes y aunque el torneo local termine en enero, ver si en diciembre podemos hacer otro microciclo. El tiempo en el que podamos contar con los jugadores va a depender mucho de qué va a suceder de acá a marzo y lógicamente, cuando las fechas las establece FIFA, pues los equipos están obligados a ceder a sus jugadores. Pero en este caso queremos generar una buena relación con la primera división y ver si en un momento dado, pese a no tener alguna fecha FIFA, podemos llevar a cabo algún microciclo.

¿Cuánto sumaría para la selección jugar en noviembre contra un rival europeo?

A veces, los tiempos en el fútbol no son como uno los plantea, pero jugar siempre es positivo. Habría que analizar el rival, ver en dónde podríamos jugar, pero desde mi punto de vista, me parece positivo el poder jugar en noviembre

¿Cómo va a ser el seguimiento que dará al torneo de Apertura 2020, en medio de una pandemia por Covid-19?

Yendo a los estadios, como lo he hecho siempre. Luego, con los legionarios debo estar en contacto. Algunos, como el caso de Darwin, ya lo he podido ver por televisión y a otros debo seguir los resultados, saber si están participando y cuánto tiempo lo están haciendo en cada juego, si están siendo tomados en cuenta por sus entrenadores. Lo más importante es que los jugadores siempre estén activos, que intenten ser titulares en sus equipos, que es lo que siempre les pido. Deben demostrarles a sus técnicos que son confiables y que luego de eso, puedan ser llamados acá, a nuestra selección.

Hablando de la liga local, Rodolfo Zelaya volverá a Alianza, tras un año de experiencia internacional ¿Qué tanto se ha podido comunicar con Zelaya en los últimos días, tras haber dado positivo por Covid-19 en una muestra tomada en las filas albas?

Estamos en contacto con él. Sé lo que está sucediendo con él. Lógicamente, es uno de los jugadores que tiene más experiencia dentro del grupo, pero ahora tiene mucho tiempo de no jugar partidos oficiales, pero confío en que él pueda ponerse en su mejor forma, porque sabemos que nos puede ayudar bastante, si llegara a estar en una buena forma física. Tiene experiencia y capacidad. Nos puede ayudar mucho.

Hace unos días se conoció que FESFUT prescindirá de los servicios de Rodolfo Góchez, como seleccionador sub-23. ¿Ya le ha consultado la dirigencia de FESFUT sobre candidatos para llegar al relevo?

Quiero que quede claro que mi primer compromiso con la FESFUT es como seleccionador mayor, pero luego en lo que yo pueda apoyar, como lo he hecho en algún momento, en la coordinación de los seleccionados menores, con gusto estoy ahí. En el momento en que la Federación nombre al nuevo técnico de la selección sub-23, sabe la FESFUT que en lo que pueda apoyar, con gusto estoy ahí. Soy muy respetuoso de los técnicos, de los entrenadores. Si me buscan, con mucho gusto puedo dar mi opinión o apoyar en lo que sea necesario. Hasta ahora no me han hecho ninguna consulta de parte de la FESFUT sobre el técnico de esa selección