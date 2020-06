Sergio Rubio llevó ayuda a la Comunidad Darío González de San Jacinto

El futbolista Sergio Salvador Rubio se unió como otros colegas suyos en los movimientos de ayuda a personas de distintas comunidades o poblaciones que han salido afectadas por las constantes lluvias provocadas por las tormentas tropicales "Amanda" y "Cristóbal" que

azotaron a nuestro país con fuerza desde el pasado sábado 30 de mayo y que ha dejado luto, dolor y desolación a nivel nacional por las inundaciones que provocó.

La labor de Rubio González, nacido en la población de San Marcos hace 27 años nació cuando las persistentes lluvias inundaron la comunidad Darío González ubicada a la ribera del río Acelhuate en el barrio San Jacinto de la ciudad capital, lo que provocó que junto a la iglesia donde se congrega comenzara a difundir a través de su página de Facebook la ayuda que necesitaban para brindar apoyo a las familias de dicha comunidad capitalina.

"Agradecerle a Dios por la oportunidad que me ha brindado para ayudar, el domingo (31 de mayo) que comenzó la tormenta tropical (Amanda) nosotros nos dimos cuenta de lo que sucedía cerca de nuestra zona ya que vivimos cerca de un río, el Acelhuate, vivo en la comunidad Darío González en San Jacinto y gracias a Dios a nosotros no nos pasó nada pero hubo muchas familias de la ribera del río a quienes se les metió agua en sus casas", explicó.

Sergio Rubio, junto a Luis Meléndez y César Herrera recolectaron víveres e insumos de primera necesidad a las familias de la comunidad Darío González

Sergio Salvador explicó la manera en que comenzaron a planificar la ayuda a dicha comunidad afectada por las últimas lluvias en el país.

"Primero identificamos las necesidades básicas y comenzamos entregando agua potable en bolsas plásticas ya que había muchos niños y ancianos que no tenían agua ni para bañarse y con la ayuda de la iglesia donde me congrego (Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional) me brindaron esa ayuda que solicité en mi página de Facebook y luego como todos vieron esa obra en mi página mis compañeros de fútbol se dieron cuenta de la obra que estábamos haciendo con la iglesia y fue así que ellos comenzaron también en ayudarme", destacó el futbolista en alusión a la ayuda que recibió tanto de Carlos Herrera y de Luis Meléndez, hijo del ex portero de selección nacional y de muchos equipos de liga mayor, Carlos Antonio "el Cacho" Meléndez.

Rubio aseguró que cuando miró las imágenes de la comunidad Darío González completamente anegada en las aguas del río Acelhuate se movilizó para buscar ayuda a través de sus redes sociales.

"Cuando nos dimos cuenta de cómo pasó todo eso cuando se creció el río y se salió por completo de su cauce y se metió en muchas casas el agua, hubo dos vivienda que se perdieron por completo y con Luis Meléndez y César Herrera jugadores nos movilizamos para conseguir víveres y ropa para entregarles esa ayuda a cada de esas familia que lo necesitaban con urgencia" afirmó el ex jugador de Sonsonate.

Sergio Rubio aclaró que sus dos ex compañeros de reservas de la UES se movilizaron junto a él para conseguir los víveres y la ropa para repartirla pero que al final solo llegaron a dejarle lo recaudado ya que ellos también estaban ayudando a otras comunidades necesitadas por lo que no participaron en la entrega en la comunidad Darío González.

"Ellos no pudieron ayudarme a entregarlas porque estaban cubriendo otro lugar pero ellos me ayudaron a que esto fuera posible para llevar a cada unas de las familias que se vieron afectada por el río que pasa por aquí", sustentó.

SU FUTURO

Sergio Rubio confirmó que hubo también ayuda monetaria desde el exterior para lograr cubrir con más víveres y ropa la entrega de los paquetes a su comunidad.

"Mis compañeros me ayudaron entregando víveres y ropa, también en el exterior me aportaron dinero para comprar las cosas básicas en la casa de comer como frijoles, arroz, leche y también ropa que comenzamos a entregarlas desde el lunes (1 de junio) en la comunidad Darío González. Conozco a Herrera y a Meléndez desde que ellos estuvieron en reservas de la UES, me hice amigos de ambos, con Meléndez vivimos cerca, somos casi vecinos y fue así que ellos al ver mi anuncio en mi página del Facebook me hablaron para poder ayudarme en esta obra."

El aporte solidario de los tres futbolistas alcanzó para cubrir las necesidades básicas de las familias afectadas por las inundaciones de la comunidad Darío González en el barrio San Jacinto.

"Aproximadamente la cantidad de familias que logramos ayudar fueron unas 15 quienes fueron las más afectadas, toda esta obra finalizó el miércoles (3 de junio) pero aún hay otras comunidades que podemos ayudar, por eso que otro compañero llamado José Ronquillo anda visitando otros lugares para darnos la ubicación y el nombre de esas comunidades que podemos ayudar también primero Dios este fin de semana", explicó el futbolista que jugó en tercera división con FESA antes de debutar en primera división con la UES en el 2013.

"Mi último equipo fue el Platense en el 2019 pero por una lesión que sufrí me impidió jugar el torneo pasado (Clausura 2020) pero Dios primero se abra una puerta en primera división Liga Mayor" explicó Rubio quien confirmó además que sus dos ex compañeros en la UES han tomado rumbos diferente.

"Luis Meléndez su último equipo fue en Canadá en un equipo que se llama Wsa Winnipeg ya que un hermano de él se lo llevó para allá y no sé si regresará a Canadá, mientras que César Herrera ya se retiró del fútbol."

Rubio González no juega en primera división desde que militó en las filas del Sonsonate en el Apertura 2018 e irse a la segunda división para el Platense de Zacatecoluca donde firmó por tres torneos cortos, por lo que actualmente el ex jugador del UES y FAS está como agente libre.

"Mi idea es retornar a jugar en primera división, ese es un anhelo que tengo, por el momento solo hay pláticas con el profesor Escudero para poder integrarme a Santa Tecla, hablamos con él hace un mes cuando aún estaba en el país, la verdad es que uno está ansioso por volver a primera división", reflexionó el jugador.

"Me dijo el profesor que por él no había problema, él me llevó a FAS (Apertura 2017) cuando lo dirigió y que cuando toda la crisis sanitaria terminara que le llamara de nuevo para llegar a un acuerdo definitivo para incorporarme al equipo", acotó el futbolista marquense quien antes de jugar con la UES estuvo en FESA en tercera división, desde el 2009 hasta el 2012, con la UES empezó en reserva en el 2012-2013 hasta que el profesor Jorge Ábrego lo debutó en primera división el 10 de febrero del 2013 ante el FAS en el Cuscatlán, partido que los pumas perdieron por 1-2.