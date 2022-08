Sergio Reguilón a la espera de llegar al Atlético de Madrid

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, ya no tiene a Lodi, que ya no se entrenó este domingo con el conjunto rojiblanco rumbo al Nottingham Forest, y espera a Sergio Reguilón, que será su recambio en la plantilla del equipo si la doble operación encaminada este sábado sigue su curso sin ningún contratiempo hasta quedar resuelta de forma definitiva.



Lodi, que ya está en Inglaterra para pasar el pertinente reconocimiento médico previo a la formalización de su contrato de cesión con el Nottingham Forest, con una opción de compra para el club británico, ya no formó parte del último entrenamiento del Atlético antes de la visita de este lunes al Valencia en Mestalla y su préstamo a la 'Premier' quedará completado en las próximas horas, previsiblemente antes del partido vespertino de su nuevo equipo contra el Tottenham.



A la vez, el Atlético trabaja en la cesión desde el Tottenham de Sergio Reguilón, que previsiblemente será el recambio de Lodi en la plantilla del Atlético durante la actual temporada, una vez que no cuenta para Antonio Conte, el técnico del conjunto inglés para este curso, en el que el lateral izquierdo madrileño no ha jugado ningún minuto.



Entre tanto, Diego Simeone dirigió este domingo el último entrenamiento de preparación para el partido de este lunes contra el Valencia con todos sus efectivos (sin contar a Lodi) menos Stefan Savic, con una lesión muscular y una de las dos bajas del técnico para el encuentro en Mestalla, junto a Nahuel Molina, que cumplirá el primero de sus dos choques de sanción por su expulsión contra el Villarreal del pasado domingo.



Son las dos ausencias del conjunto rojiblanco para la tercera jornada de LaLiga Santander, en la que incluirá probablemente cuatro variaciones en el once respecto a la derrota del pasado domingo contra el Villarreal (0-2): José María Giménez por el lesionado Stefan Savic; Rodrigo de Paul por el sancionado Nahuel Molina, aunque será Marcos Llorente el carrilero derecho; Saúl Ñíguez por Yannick Carrasco y Geoffrey Kondogbia por Thomas Lemar.



El portero Jan Oblak; el carrilero derecho Marcos Llorente (centrocampista en los dos primeros duelos del torneo); los centrales Axel Witsel y Reinildo Mandava (el futbolista mozambiqueño no participó en los partidos en espacio reducido de la sesión de este domingo, aunque se espera que forme este lunes en el once, con Mario Hermoso como alternativa); el centrocampista Koke Resurrección y los delanteros Álvaro Morata y Joao Félix completan la alineación inicial que planea el técnico argentino para Valencia.