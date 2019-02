Sergio Ramos no podrá jugar la vuelta del Real Madrid ante el Ajax

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, se perderá el partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, ante el Ajax en el estadio Santiago Bernabéu, tras ver una cartulina amarilla estando apercibido de sanción.

En el minuto 89, instantes después de que Marco Asensio marcase el tanto del triunfo del Real Madrid (1-2), Ramos cometió una falta clara sobre Dolberg que fue castigada con cartulina por el colegiado esloveno Damir Skomina.

En un partido son muchas tensiones, muchas sensaciones y muchas pulsaciones. Hay que tomar decisiones en segundos. Lo mejor de hoy es el resultado. Lo peor, no poder estar en la vuelta junto a mis compañeros por un lance del juego. — Sergio Ramos (@SergioRamos) 13 de febrero de 2019

De esta manera, el capitán madridista estará limpio de tarjetas para la disputa de los cuartos de final de la Liga de Campeones si el Real Madrid no es remontado por el Ajax en su estadio.

Las críticas en las redes sociales no tardaron en llegar y varios aficionados acusaron a Ramos de buscar la amarilla de manera intencional. Algo que él mismo aceptó.

"Viendo el resultado, mentiría si dijera que no la he forzado. No es por subestimar al rival ni pensar que la eliminatoria se ha pasado, pero en el fútbol te toca tomar decisiones complicadas", dijo.