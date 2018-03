Sergio Ramos habló sobre la remontada del Barcelona

Al término del partido entre el Real Madrid y el Betis, Sergio Ramos habló de la victoria pero también fue consultado sobre la remontada del Barcelona frente al PSG el pasado miércoles.

Al respecto, el capitán del Real Madrid fue claro al afirmar que "no tengo mucho que decir respecto a lo que pasó. Con los compañeros hemos optado por no hablar de los árbitros".

Y respecto a la remontada azulgrana, Ramos dijo: "Los titulares (de la prensa) lo denominaron muy bien. La remontada del Barça fue histórica en todos los aspectos".

Como madridista, el jugador también fue enfático y afirmó que no le sentó nada bien la remontada. "Yo no me alegré. Ya no va a canbiar nada. Ahora esperaremos a ver quién nos toca en cuartos. Pero lo titularon de maravilla: histórico", recalcó.

¿Recado directo a los errores arbitrales o realmente da mérito a la remontada azulgrana?