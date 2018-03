Sergio Ramos: de Tarzán de Camas al héroe de la décima

Sergio Ramos es uno de los referentes del Real Madrid y a quien el equipo blanco le debe mucho en el título de la Liga de Campeones en el 2014 y el 2016. Anotó en ambas finales.En la final de la Liga de Campeones 2014 contra el Atlético de Madrid se ganó a pulso el título de “Héroe de la décima” al marcar el gol del empate en el minuto 93 con el que el Madrid forzó la prórroga y terminaron ganando en la tanda de penaltis por 4-1.Ramos ya sabe lo que es levantar un título en Cardiff. En 2014 después de la victoria en Lisboa, disputó la final de la Supercopa de Europa contra el Sevilla por dos a cero, en el mismo estadio donde este sábado buscará agrandar su historia con el Real Madrid y revalidar el título como campeón de la Champions.Fue formado en las categorías inferiores del Sevilla y debutó en primera división en 2004 con el técnico Joaquín Caparros en el juego contra el Deportivo La Coruña. Comenzó su carrera en el equipo de su pueblo natal, Camas F.C. a la edad de siete años.En 2005 fichó por el Real Madrid por 30.2 millones de dólares y con solo 17 años de edad. No tardó en ganar protagonismo en el equipo blanco del que es capitán desde la temporada 2015-2016 y con el que se ha proclamado campeón de Europa en dos ocasiones y campeón del mundo entre otros títulos.Con el Madrid debutó bajo las órdenes de Vanderlei Luxemburgo el 10 de septiembre de 2005 y varios torneos después alternó como lateral y central con el cuadro merengue. Su primer gol lo marcó al Olimpiacos de Grecia en la Liga de Campeones.Ahora es uno de los referentes del Real Madrid que dirige el francés Zinedine Zidane y los récords no tardaron en llegar. Por ejemplo en 2010 al ser expulsado frente al Barcelona, Ramos igualó a Fernando Hierro como futbolista con más expulsiones en Liga con el Real Madrid.El defensor recibió su tarjeta roja número 10 en 175 partidos de Liga con el Madrid mientras que Hierro necesitó 439.Las anécdotas no han faltado en el historial del defensor español de 31 años. El 20 de abril de 2011 luego de ganar la Copa del Rey al Barcelona en el estadio Mestalla y en plena celebración cuando el autobús llegaba a la Cibeles, a Ramos soltó el trofeo que terminó en las ruedas delanteras del automotor.El 10 de diciembre de 2012 presentó su biografía “Sergio Ramos: Corazón, carácter y pasión” y ha dicho que espera retirarse en el Real Madrid.Además de fútbol una de sus pasiones era el flamenco, llegando a colaborar en la canción "A quien le voy a contar mis penas junto a su amigo Canelita.Se tatuó el título del Mundial de 2010 en el gemelo de su pierna izquierda mientras que en el derecho grabó el de la Champions League 2014.Sergio Ramos ocupaba el número 15 en honor a su amigo fallecido Antonio Puerta y algunos de sus apodos eran el Faraón de Camas, Tarzán de Camas ó Schuster. Conoció a Pilar Rubio en 2012, con quien tuvo a sus hijos Sergio y Marco.Por su velocidad, potencia, técnica, Paolo Maldini dijo en 2016 que era el sucesor ideal de él en el Milan que fue el único equipo en el que jugó el italiano. Durante años algunos compararon a Ramos con el defensor italiano.