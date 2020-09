Sergio Ramos: "El objetivo es aspirar a todos los títulos"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, habló para los medios del club, en los que se mostró contento con la pretemporada realizada y puso hincapié en “estar físicamente bien” para poder “aspirar a ganar todos los títulos”, ya que “en el fútbol no se puede vivir del pasado”.



“Un año nuevo, fuimos campeones de la Supercopa y de la Liga. En el fútbol no se puede vivir del pasado y tenemos muchas ganas. Hemos hecho una pretemporada dura, intensa. En Valdebebas hemos tenido tiempo para entrenar. Hemos hecho un trabajo preventivo para llegar de la mejor manera. El Real Madrid es un equipo que aspira a todos los títulos y vamos a intentar empezar de la mejor manera para intentar mandar un mensaje al mundo de lo que queremos hacer este año”, dijo a Real Madrid TV.



“El objetivo es aspirar a todos los títulos. Es cierto que en el fútbol hay que ir paso a paso, pero aspiramos a ganar todos y para eso hay que empezar bien, hay que estar físicamente bien”, amplió.



Sergio Ramos aseguró estar preparado para arrancar su 16ª temporada en el Madrid: “Estoy contento. Anímica y físicamente me encuentro muy bien. Trabajé duro en verano; el fútbol es entrenamiento, alimentación y descanso. Estoy muy feliz y con muchas ganas de que empiecen las competiciones”.