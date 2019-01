Sergio Ramos: "Debemos volver a fusionarnos con el Bernabéu"

El capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, ha manifestado su confianza en que la victoria obtenida este miércoles en la Copa del Rey ante el Leganés (3-0) sirva de punto de partida para "conseguir buenos resultados", pide que "todo el mundo se tranquilice" y, sobre todo, que el equipo vuelva a "fusionarse" con el Santiago Bernabéu.

"Parece como que estamos un poco más distantes (...) no es bueno ni para los jugadores ni para la afición", ha declarado Ramos a la prensa tras recibir, esta mañana, el Premio Siete Estrellas de la Comunidad de Madrid al mejor deportista masculino de la región.

"Hemos sido siempre uno a la hora de ir al frente, y eso debemos volver a recuperarlo para hacernos fuertes en nuestro propio campo y que no haya momentos de silencio", ha valorado el central, que ha apuntado que en el club madrileño el hecho de empatar "dos partidos" equivale a "una crisis".

Preguntado por la continuada ausencia de Isco en el once titular madridista desde que Santiago Solari se convirtió en el entrenador del equipo, el sevillano ha dicho que "en el Madrid es cierto que todos quieren jugar" y que tomar la decisión de quién debe contar con más o menos minutos es "complicado".

"Hay que dar alimento a toda la prensa y en eso estamos, en que no os aburráis", ha apostillado.

Con el tanto de penalti que abrió el marcador anoche ante el Leganés, Ramos alcanzó la cifra de 100 goles como futbolista profesional, una faceta del juego que considera "gratificante", ya que marcar "se reconoce más de cara a la galería", pero ha recordado que la función primordial de un defensa es "defender".

Por último, respecto a la reunión con el resto de la plantilla que Ramos convocó el pasado lunes en los vestuarios de Valdebebas, el capitán ha querido restarle importancia, y ha afirmado que cuando hay "un problema dentro de tu casa" o "dentro de tu familia" lo normal y necesario es "hablar".