Sergio Díaz, el futbolista y trabajador del tren de aseo que se expone a diario al Covid-19

Sergio Díaz lleva más de ocho años entrenando fútbol en las tardes y trabajando en el tren de aseo por la noches. Así se resumía su rutina diaria hasta que el Covid-19 llegó a El Salvador.

El volante de Ilopaneco, de la segunda división, trabaja en la unidad de desechos sólidos de la Alcaldía de San Salvador desde hace más de ocho años, los mismos que lleva jugando fútbol a nivel profesional.

Sin embargo, desde el pasado 11 de marzo, cuando El Salvador decretó cuarentena nacional por la pandemia del Covid-19, la rutina de Sergio cambió por completo, debido a la cancelación del torneo de la segunda división.

Es decir, "El Cebolla", como es conocido, dejó las canchas y ahora solamente se enfoca a realizar bien su otro trabajo: mantener limpio el municipio de San Salvador.

Sin embargo, Sergio Díaz está consciente que laborar en tren de aseo durante la crisis sanitaria, se expone a contraer el virus Covid-19 a diario.

"Cuando llego a la base, mis compañeros y yo estamos con aquella cosa de que nos vamos exponer en ese ambiente, donde sabemos que estamos expuestos a contraer el Covid-19, a nosotros nos dan los implementos y todo pero el virus es algo que anda en cualquier lado. Ando recogiendo basura y da temor porque tengo hijos y familia", dijo Sergio Díaz.

Así como los doctores, enfermeras, policías y soldados, los trabajadores del tren de aseo desempeñan un papel fundamental durante la crisis sanitaria del Covid-19 en San Salvador, municipio que hasta el momento reporta 232 casos positivos de coronavirus.

CAMBIO DE RUTINA POR COVID-19

El Covid-19 llegó a El Salvador desde hace más de dos meses, por eso, la rutina de Sergio Díaz cambió completamente. El Cebolla pasó de barrer y recoger la basura comercial del Centro Histórico de San Salvador y El Salvador del Mudo por las noches, a recolectar la basura comunitaria de los distritos 1 hasta el 6 durante el día.

"Antes de la pandemia, entrenaba durante la semana de 2:00 a 4:30 de la tarde en Ilopango y en las noches trabajaba en el tren de aseo de 6:00 a 11:00 de la noche, la Alcaldía de San Salvador me había dado la oportunidad de acomodar los horarios para que yo jugara en segunda división", recuerda.

"Andaba en los parques y plazas del Centro Histórico, barría el parque San José, la plaza Gerardo Barrios, la plaza Morazán, después el parque Libertad. Luego tomar un receso, me iba a El Salvador del Mundo, a limpiar los balancines, y paradas de buses para finalizar a las 11:30 de la noche", agrega.

Sergio Díaz jugó para el Ilopaneco en el Clausura 2020. Este es el tercer equipo para Sergio en la segunda división, antes jugó en Apopa y Vendaval.

Antes de que llegase el Covid-19 a la vida de los salvadoreños, los trabajadores de la unidad de desechos sólidos se exponían a muchas infecciones debido al contacto directo con la basura de San Salvador. Ahora, según cuenta Sergio, los del tren de aseo tuvieron que adoptar nuevas medidas sanitarias.

"Cada vez que entramos al área de desechos sólidos, pasamos por desinfección de las manos, nos toman temperatura, si andamos temperatura alta, nos regresan a pasar consulta. Nos desinfectan todo el cuerpo, nos han dado alcohol gel, mascarillas y guantes para cada vez que vayamos a recoger la basura, eso por ley lo tememos que usar para combatir el virus", relató.

Sergio Díaz se expone a diario a contraer el Covid-19 tras recolectar la basura de varias partes de San Salvador.

ESFUERZO DOBLE

Tras su salida en las reservas de Atlético Marte en el 2008, Sergio Díaz se vio obligado a buscar ingresos económicos fuera del fútbol, es por esos que empezó a trabajar en desechos sólidos desde el año 2012.

Sin embargo, su pasión por el fútbol y la necesidad de percibir más ingresos lo llevó a probar suerte nuevamente en el balompié nacional. Así fue como llegó a las Escuelas de Fútbol en Guazapa de tercera división, donde laboró desde el 2013 hasta el 2017, trabajando para la AMSS.

"Me acostumbré, jugué bastante tiempo en Guazapa, entrenaba en las tardes y me iba a trabajar en las noches. Se me hizo costumbre, pero cuando empecé estaba de tripulante en el tren de aseo, entonces, entrenaba y en la noche me tocaba ir a correr detrás del camión".

Sergio Díaz, junto a su equipo, el Ilopaneco durante un juego contra el San Pablo Municipal en el Clausura 2020.

Ese esfuerzo lo llevó a quedar campeón de la tercera división en el Apertura 2016 y en el 2017, escaló un peldaño y jugó para Vendaval, AD Apopa y ahora que defiende los colores del Ilopaneco, todos en la segunda división.

"Siempre he dado el ancho en los equipos y en el trabajo. Nunca me ha pasado factura, en el trabajo me acomodaba los horarios, cuando me tocaba jugar sábados, reponía el turno los domingos, el cuerpo se me adaptó a los dos trabajos, tenía que trabajar en los dos porque el sueldo de uno no me alcanza y la pasión por el fútbol me hace dar las dos cosas a la par", concluyó.