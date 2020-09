Sergio Calero funda una empresa de encomiendas

La pandemia de COVID-19 y la suspensión de los diferentes torneos de fútbol profesional obligaron a muchos futbolistas a reinventarse para poder generar fuentes de ingreso mientras la pelota dejó de rodar por las canchas de El Salvador.

Este es el caso del delantero nacional Sergio Calero, ex jugador de equipos en la primera división como la Universidad de El Salvador y el Once Deportivo y que en el Clausura 2020 jugó para el Juayua del ascenso cuscatleco.

Calero, estudiante de la carrera de administración de empresas en la UES, vio la oportunidad de comenzar un negocio poco visto, pero con mucha demanda en el occidente del país, y fundó: Encomiendas de occidente.

"Encomienda de occidente es una idea que surgió dada la necesidad que tuve que trabajar como freelance en una empresa y necesitaba enviar algo para el oriente del país y busqué opciones, al final encontré una. Después de un tiempo Dios me iluminó y me puse a pensar que en el occidente no hay mucho de este tipo de negocio, entonces realicé una pequeña investigación de mercado y fue así que monté el negocio para poder prestar el servicio a todas las empresas que necesitan enviar al occidente del país, también a San Salvador o viceversa. Igual hay para la zona paracentral y oriental", contó el jugador nacional.

Calero, a sus 23 años, es el fundador de Encomiendas de Occidente y por el momento, parte del personal operativo. El delantero centro aseguró en su primer mes de operación, su negocio ha sido un éxito.

"Soy el fundador de la marca y también soy parte del área operativa de la misma porque me toca realizar rutas, aunque también tengo alianzas con otras personas con las que hablé y me organicé para llegar a más puntos, a las que no tengo que ir directamente yo y poder cubrir más personas. También mi papá me ayuda, hay rutas donde no puedo cumplirla y ellos me apoyan a mí", explicó en una entrevista con El Gráfico.

El jugador salvadoreño contó que todo partió de la observación de cómo operó un servicio que él mismo solicitó mientras trabajaba de frelance en una empresa y como en su última etapa como jugador de Once Deportivo y Juayua vivió en Santa Ana, se dio cuenta que la idea de poner una agencia de encomienda sería un negocio rentable.

"Me di mi tarea de investigar, yo me puse que ese era un negocio que podía funcionar sobre todo para la zona occidental, donde yo viví en Santa Ana cuando jugué para Once Deportivo y por eso fue que me interesó el negocio, me llamó mucho la atención, creé mi página en Facebook y poco a poco fui invirtiendo en publicidad y flyer y poco a poco la gente se empezó a comunicar conmigo. La verdad que es muy rentable y sale mucho trabajo", agregó Sergio Calero.

"La empresa tiene un mes y desde hace unas semanas empezamos a operar de manera real. Me di cuenta que es muy rentable, es una buena opción siempre y cuando uno se organice, porque llevar y traer cosas no es sencillo, es de cumplirle a la gente y a veces ellos tienen demandas especiales que uno tiene que cumplir", apuntó.

EL FÚTBOL PASA A SEGUNDO PLANO, POR EL MOMENTO

A sus 23 años de edad, Sergio Calero asegura que ha llegado al punto en donde piensa culminar sus estudios, ya que está en su último año de Administración de Empresa en la UES, su otro deseo es establecer su agencia de encomiendas.

Sergio Calero jugó para Once Deportivo en el Apertura 2019.

Es por eso que asegura que por el momento dejará el fútbol a segundo plano temporalmente. "Ahora quizá estoy, como dicen los salvadoreños, topado, pero sí pienso seguir jugando, no tengo claro en qué equipo, aunque en Juayua me informaron que sigo siendo parte del equipo, pero sí, estoy valorando otras opciones para ver qué es lo que más me conviene y poder cumplir con todas las cosas", dijo el exjugador de Once Deportivo.

"Mi deseo sigue siendo jugar en primera división, como todo jugador, pero por el momento creo que es un punto para iniciar algo formal en el negocio y en mis estudios, pero en el caso del fútbol, quiero seguir activo, más no tener esa exigencia que se requiere en primera división, por eso cuando ya tenga establecido mi negocio, cuando ya logre graduarme, definitivamente voy a dedicarle full al fútbol como se debe", concluyó.