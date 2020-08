Sergio Busquets: "Que continúe Quique Setién será una buena señal para todos"

El jugador del Barcelona Sergio Busquets dijo este viernes que la continuidad de Quique Setién será "una buena señal para todos" porque significará que el equipo ha hecho "un gran papel" en este final de temporada, aunque añadió que los jugadores "deben quedar al margen" de esta decisión "de club".







El mediocentro azulgrana destacó que en estos momentos "lo más importante" es el partido de este sábado ante el Nápoles en el Camp Nou en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones en el que Busquets no estará por sanción.







Busquets pasó de puntillas cuando se le preguntó si la reunión mantenida por el técnico y el capitán, Leo Messi, puede ser un punto de inflexión en el juego del equipo y se limitó a decir que lo que sea "para mejorar, bienvenido sea".







Se mostró "muy optimista" Busquets sobre poder pasar la eliminatoria y poder disputar la Final a Ocho de Lisboa. "Tenemos que ser optimistas, aunque puede pasar cualquier cosa", señaló el jugador.







Busquets comentó que ante el conjunto italiano el equipo "irá a atacar, a hacer goles y siendo fiel a nuestra filosofía. Seguro que el partido ira bien porque tenemos muchas ganas de seguir en la competición y estar en la Final a Ocho".







Avisó, sin embargo, que pese al 1-1 de la ida no será "nada fácil" eliminar al conjunto italiano del que dijo que tiene "un gran entrenador y jugadores de gran nivel".







Reconoció el azulgrana que aunque estas semanas de entrenamientos sin partidos han ayudado a la mejora "física y de otros detalles" del equipo, "no es lo mejor en cuanto a ritmo de partido".







El mediocentro comentó que el equipo no afronta el partido pensando que la Liga de Campeones es una asignatura pendiente después de caer en las dos últimas temporadas ante el Liverpool y la Roma después de jugar el partido de vuelta con una cómoda renta de goles.







"Solo pensamos en preparar bien el partido contra el Nápoles y no queremos ir más allá. Va a ser un partido único y estamos muy ilusionados", reiteró el jugador.







El segundo capitán azulgrana calificó de "atípica y difícil" la situación vivida entre el brasileño Arthur y el club. El mediocentro, traspasado a la Juventus con la temporada aún no concluida retrasó unos días su vuelta a Barcelona desde Brasil al decir que no contaba en los planes del técnico Quique Setién.







"Los únicos que saben lo que ha pasado son el jugador y el club. Los jugadores queremos que el ruido sea el mínimo posible y que se llegue a un acuerdo que sea lo mejor para ambas partes para que se centre en la parte deportiva, que es lo importante", comentó.







Sergio Busquets se refirió a Riqui Puig, que este sábado podría debutar en la Liga de Campeones con 20 años, los mismos que tenía el de Badía en su primer partido en la máxima competición continental de clubes.







"Está más que preparado. Ha aportado mucho al equipo y ahora debe ganar experiencia y ser un jugador de equipo para asentarse en él", comentó Busquets.