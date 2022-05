Sergio Busquets: "La sensación que me deja la temporada es mala"

Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona, reconoció que la sensación que le deja la temporada es "mala" al no poder pelear por títulos y se mostró esperanzado en que para el próximo curso se pueda hacer "un equipo competitivo pese al hándicap de la situación económica".



El Barcelona empató sin goles en el Coliseum Alfonso Pérez y se aseguró la segunda plaza de la clasificación a falta de una jornada para acabar el campeonato.



"En la primera parte nos costó encontrar el último pase al jugar ellos con cinco atrás y en la segunda se vinieron más atrás, tuvimos llegadas, pero todas sin peligro", dijo Busquets.



A falta de una jornada para acabar la Liga el Barcelona empieza a despedir una temporada en la que no han ganado ningún título.



"Seguro que el entrenador y la dirección deportiva tiene claro lo que hace falta, pero esta el hándicap de la situación económica. A partir de aquí que trabajen lo mejor posible y se haga un equipo competitivo para pelear por todo", señaló.



"La sensación que me deja la temporada es mala. Somos el Barcelona, hay que luchar por todos los títulos, hay que estar en la pelea y dar mejor versión y mejor imagen, todo va en conjunto. Esperemos que se haga lo mejor posible y luchemos por títulos la próxima temporada", concluyó.