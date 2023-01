Sergi Roberto: "Quiero estar en el Barca el mayor tiempo posible"

El español Sergi Roberto, futbolista del Barcelona, aseguró que su idea es “estar en el Barca el mayor tiempo posible” ya que, tras varios años en los que las lesiones no le han dejado jugar con continuidad, ahora está “disfrutando otra vez” en el club de su “vida”.

“Las ganas que tengo son por estar en el club de mi vida. Soy culé desde pequeño y quiero estar aquí el mayor tiempo posible, además porque no he podido disfrutar los últimos años por lesiones. Desde la llegada de Xavi, me han dado confianza. Ahora estoy volviendo a disfrutar otra vez y sumando todas las cosas se junta todo para poder estar más tiempo aquí. Ya veremos ahora cómo van las conversaciones y la temporada”, dijo en rueda de prensa.

“Estoy bien después de todos los problemas físicos que he tenido en las temporadas anteriores, quitando el problema del hombro que tuve Ojala 2023 se de de la mejor manera posible y espero estar físicamente a un buen nivel, porque si estoy bien físicamente, puedo rendir a un buen nivel ya sea de lateral o de centrocampista”, continuó.

“No hay ninguna novedad. Mis ganas de seguir son las mismas, pero no hemos comenzado a hablar con el club, estoy tranquilo y seguro de que en las próximas semanas o el mes que viene empezaremos a hablar”, comentó sobre su renovación.

“Sí me siento valorado por el club. La temporada pasada la renovación se alargó más de lo que esperaba, pero mi relación con el presidente y secretario técnico y junta directiva es excelente. La relación es muy buena”, completó.