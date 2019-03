"Será una catástrofe si no clasificamos a Copa Oro"

El volante Jaime Alas llega en un buen momento con selección mayor. El capitán del Rojos del Municipal librará un partido especial ante Guatemala en el amistoso internacional del miércoles en el Banc of California, Los Ángeles.

Previo a su viaje a Estados Unidos para unirse al combinado nacional, habló con EL GRÁFICO.

Ante Guatemala se reencontrará con cuatro compañeros de Rojos (Nicholas Hagen, Héctor Moreira, Brandon de León y John Méndez).

"Voy a enfrentar a algunos compañeros de mi equipo pero allí solo son amigos, será un lindo partido y ojalá la gente llegue apoyarnos y que gane el mejor", dijo.

El Salvador jugará su primer partido del 2019, tras su última presentación en noviembre ante Haití. "Contento de jugar con la selección después del último amistoso contra Haití y motivante. Siempre me pongo feliz que me llamen a selección".

RETIRO DE ALVAREZ

Jaime reaccionó a la noticia de que Arturo Álvarez confirmó su retiro profesional del fútbol. Explicó que este podía dar aún más.

"Con lo de Arturo es una lástima, es un jugador que aportaba mucha experiencia a la selección. Lo tuve de compañero en varios procesos. No sé por qué se retiró si hay futbolistas que aún juegan a los 37 o 38 años. Pero cada quien ve su futuro y solo queda agradecerle por lo que nos aportó", dijo.

JAMAICA

Aunque Guatemala es el primer juego del mes, el más importante es el del 23 ante Jamaica por la cuarta fecha del clasificatorio de Liga de Naciones.

De ese partido, clave para estar en Copa Oro, dijo Alas que "nos estamos jugando la clasificación a un torneo donde El Salvador tiene más de una década de no faltar. Va a ser una catástrofe si no llegamos a clasificar, por eso tenemos que salir a ganar ese partido. Dependemos solo de nosotros, no de otros. Primero Dios estemos conscientes de lo que nos jugamos y clasifique mis primero Dios".

ROJOS, A TOPE

Con su club pasa por un buen momento. Lideran la clasificación, tras diez fechas con 19 puntos. En lo individual, Jaime ya marcó tres goles, su mayor producción en un solo torneo.

"Que haya vuelto a anotar para mi club es una alegría. Gracias a Dios estamos haciendo buen torneo, somos líderes en este momento cuando está por concluir la primera vuelta en la liga guatemalteca. No hemos ganado nada porque ser líder no te da campeonatos, pero podemos lograrlo si seguimos así y siendo humildes".