"Será diferente al 4-1 del año pasado"

Julian Draxler, delantero de la selección de Alemania, actual campeona del mundo, que arrancará la defensa del título este domingo ante México, en el primer partido del grupo F, respondió a EFE en el estadio Luzhniki de la capital rusa, sede del encuentro, que "México tiene un equipo fuerte, que presiona bien".

La joven estrella del equipo alemán advirtió, también de que el partido de este domingo poco tendrá que ver con el del año pasado en la Copa de las Confederaciones, en la que él fue el capitán de la Mannschaft, que en semifinales goleó (4-1) al Tri.

"Creo que México tiene un buen equipo, un equipo fuerte, que presiona bien. Son muy buenos como conjunto", comentó Draxler, de 24 años, que juega en el PSG francés -al que llegó del Wolfsburgo tras despuntar en el Schalke 04, con el que marcó un gol en la final de la Copa de Alemania que ganó en 2011 el equipo en el que militaba entonces el español Raúl González- y que integró, aunque con escasa participación, la selección germana que ganó el Mundial de Brasil hace cuatro años.

"Serán un rival peligroso, pero si aprovechamos nuestros puntos fuertes, creo que ganaremos", respondió a Efe este sábado en el estadio Luzhniki de la capital rusa Julian Draxler durante la conferencia de prensa previa al partido contra el Tri, en la que explicó que el de este domingo será un partido diferente.

"México será un rival fuerte, al que no debemos subestimar si queremos volver a empezar un Mundial con una victoria. Creo que será distinto al 4-1 del año pasado en la Copa de las Confederaciones. No hay que darle demasiada importancia a esa victoria, porque mañana vamos a jugar un partido muy diferente", explicó Draxler, que aseguró que él está "preparado y en perfecto estado para jugar".

"Pero si voy o no a ser titular es una pregunta que le podéis hacer dentro de quince minutos al seleccionador", apuntó, en referencia a Joachim Low, que compareció ante los medios justo después que él.

"Todos estamos preparados y en el equipo hay muy buen ambiente", explicó Draxler, que también quitó importancia a la polémica en torno a dos de sus compañeros en la selección, Mesut Özil e Ilkay Gündogan, de origen turco, que se fotografiaron junto al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, lo que provocó que al segundo le pitaran durante los minutos que jugó en el último amistoso contra Arabia, en Leverkusen, que no disputó el primero.

"Se han comentado cosas raras, pero el ambiente es bueno y a ellos los veo bien, participando de las bromas y de todo", comentó Draxler, que respecto al ex centrocampista que pasó hace unos años del Real Madrid al Arsenal, indicó que es un jugador "que aporta mucho".

"Es un jugador muy especial, muy creativo", opinó sobre Özil el delantero del Paris Saint Germain, que no cree que haya dos grupos, uno el de los veteranos y otro de los jugadores más jóvenes.

"Hay jugadores muy importantes, que son los que ya tuvieron un papel importante en el Mundial de Brasil, hace cuatro años, al que se han unido jugadores jóvenes que han sabido aprovechar su oportunidad", explicó Draxler, al que también le preguntaron sobre la fiesta de los jugadores mexicanos antes de viajar a Europa y si las polémicas suscitadas en torno al Tri podrían beneficiar a Alemania.

"No creo que la fiestas influyan", contestó, entre risas, Draxler. "Además no sé lo que pasó realmente. Nos reímos al leerlo, pero no sé qué pasó y por tanto no expresar ninguna opinión al respecto", apuntó.

Cuando se le preguntó acerca de la historia, que indica que Alemania ha ganado sus últimos siete partidos en Mundiales, el delantero que se fijaba en Raúl cuando compartían vestuario en el Schalke indicó que "la historia no juega ningún papel mañana".

"Pero espero que la historia siga siendo así y que mañana volvamos a ganar el primer partido", recalcó Draxler este sábado en Moscú.