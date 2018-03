Separan a Carlos Tévez de su equipo en China por sobrepeso

PEKÍN, CHINA. El futbolista argentino Carlos Tévez ha sido retirado temporalmente de su equipo, el Shanghái Shenhua, por "sobrepeso" según declaraciones de su nuevo técnico, Wu Jingui, informó hoy el diario independiente South China Morning Post.

"No le escogeré ahora mismo, no está listo físicamente para jugar", afirmó el recién incorporado entrenador del equipo chino en declaraciones a este diario.

Wu señaló que Tévez "tiene sobrepeso" al igual que su compañero de grupo, Fredy Guarin, y afirmó que tiene que "asumir la responsabilidad" tanto del equipo como de los jugadores.

"Si no estás en forma para dar el mejor juego, no tiene sentido escogerte", añadió el entrenador, quien aseguró haber entrenado "a grandes estrellas" y no haber escogido nunca a sus jugadores "por su reputación".

La noticia se ha hecho pública justo dos semanas después de que Tévez regresase a China desde Argentina, dónde se estaba recuperando de una lesión muscular en la pantorrilla que le había tenido apartado de los entrenamientos.

El exdelantero de equipos como el Manchester United, el Manchester City o el Juventus, sólo ha jugado con el Shanghái Shenhua en once ocasiones desde que llegase al equipo chino del Boca Junior el pasado mes de diciembre.

El Shanghái Shenhua ocupa el undécimo lugar de la clasificación china, de un total de dieciséis equipos, con veinticuatro puntos.