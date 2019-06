Sensaciones encontradas tras la derrota ante Honduras

La derrota por 4-0 de la selección mayor de fútbol ante su par de Honduras en Los Ángeles, por cierre de grupo de la Copa Oro, dejó distintas sensaciones entre exseleccionados que dieron su punto de vista por el fracaso del martes y opinaron sobre la debacle azul y blanco.

“Lastimosamente en el segundo tiempo se desdibujó, pero no se puede acusar (de la derrota) a un solo sector (jugadores), hay que pensar que las cosas se deben comenzar hacer bien desde abajo, es un llamado a las personas encargadas de nuestro fútbol a fin que le demos el sentido al fútbol inferior”, manifestó Ramiro Carballo, exseleccionado nacional entre 1999 y 2003.

Añadió que "todo técnico tiene su manera de ver el fútbol y tiene todo su derecho de llamar a quienes él cree necesario. En eso no estoy de acuerdo, porque pienso que pudieron haber estado otros jugadores en esa selección pero quien tiene la última palabra es el técnico, que para eso se le contrata y se le paga”.

Por su parte, Alexander “Paleta” Erazo, exinternacional en 11 ocasiones con la camiseta nacional, afirmó que a la selección le faltó actitud.

“No esperaba ese mal resultado, pero cuando ves los primeros cinco o 10 minutos a Honduras te das cuenta de su actitud, los jugadores quisieron mostrarse al técnico y a todos, el hondureño llegó con garra, con ganas, no perdía nada y eso nos sorprendió... es una bofetada que nos pegaron y nadie reaccionó”, manifestó con desconsuelo el ex atacante de Alianza, Águila y Firpo.

SIN IDENTIDAD

Para José Orlando Martínez, exseleccionado nacional en la primera etapa de Carlos de los Cobos, el resultado negativo ante los catrachos lo marcó.

“Estaba más fácil pasar (a la siguiente etapa) que no pasar... Pero sin goles es imposible, siempre he dicho que se puede hacer un juego para la afición, con orden, que se le miraba una idea diferente, pero eso es fácil cuando hacés ese fútbol desde la media cancha hacia atrás, tenés a ocho jugadores cuidando el balón ante la poca presión que te hacen, (así) te mirás bien”, destacó el ex de la Azul y Blanco entre 1999 y 2007.

Por su parte, Carlos Francisco Contreras, exjugador de ADET y Águila, afirmó que la selección mostró ante Honduras “un exceso de confianza, fue como tratar de celebrar el pase a la siguiente etapa del torneo pero sin jugar, miré jugadores displicentes, conformistas”.

Finalmente, Christopher “el Colo” Ramírez, exseleccionado nacional en esta última etapa con De los Cobos, dijo sobre la derrota que “para mí no estuvieron los mejores jugadores, no se propuso nada, se le apostó al empate y cuando eso sucede salen los resultados como anoche (martes). Honduras solo se jugaba su orgullo y por eso se miró mejor, encaró el partido como que buscaba su clasificación”.