Semifinales de la Copa Italia serán transmitidas por Tigo Sports

Alejandro Gámez, director de Tigo Sports, confirmó a los panelistas del Güiri Güiri al Aire, que el viernes y sábado, el canal transmitirá los partidos de las semifinales de la Copa Italia.

El primer partido será entre el Juventus-AC Milan (viernes) y el segundo, entre el Inter-Napoli (sábado), ambos, según Gámez a la 1:00 de la tarde.

"Vuelve la copa Italia, habrá copa Italia, estamos hablando de equipos como Inter, Milan, Juventus y Napoli, de los cuales, los salvadoreños somos muy aficionados, tenemos dos semifinales que no están resueltas", dijo Gámez a los panelistas.

El director de Tigo Sports adelantó que el canal transmitirá el próximo 17 de junio la final de Copa Italia.

"El día del padre lo podrán celebrarlo por Tigo Sport con la final de Copa italia", adelantó Gámez.

Eugenio Calderon, panelista de la mesa más redonda, señaló que la copa Italiana será la primera gran final del fútbol europeo tras el parón por la pandemia del COVID-19.

"La final de la Copa Italiana será el primera gran partido después del Bayern Múnich y el Borussia Dortmund", dijo el Chele Calderón.

FESFUT DA RESOLUCIÓN EN EL CASO DEL ONCE DEPORTIVO

En el primer bloque, los panelistas del Güiri Güiri al Aire volvieron a tocar el tema de la FESFUT y el Once Deportivo, donde ya hay resolución en el tema del título que se les otorgó y luego se le quitó al Tanque Fronterizo tras la terminación del Clausura luego que la pandemia del COVID-19 llegara al país.

"Hay dos cosas de la resolución que merecen comentario, primero, fundamentalmente, más que retroceder y revisar los argumentos que había dado en un inicio para declarar campeón al Once Deportivo, la Federacion lo que hizo fue desestimar por errores en el planteamiento los errores en la protesta en el Once Deportivo, en ese sentido hay un montón de tecnicismos que han servido a la FESFUT para batearse al Once Deportivo", dijo Cristian Villalta.

"En esa redacción presentada por el secretario general de la FESFUT hay algo muy ofensivo, en un documento, o en una resolución, no cabe", agregó Villalta.

"Ellos desestiman su primera decisión de darle el título al Once Deportivo, y luego critican al Once Deportivo porque no los criticó antes, eso es bien contradictorio, me parece muy infantil de parte de la Federación", señaló Rodrigo Arias.

LA VUELTA DE FÚTBOL SERÍA EN SEPTIEMBRE

En el Güiri Güiri al Aire también se tocó el tema sobre el regreso del fútbol nacional, el cual apunta a volver en el mes de septiembre.

"Todo apunta a que podría haber fútbol a partir de septiembre y la Asociación de Futbolistas pidió participar en las conversaciones y me parece que en la primera división hay una convicción de que por lo menos, cada equipo debería jugar por lo menos 16 partidos en el año, es decir, no se irían por un formato que haría que los equipos jueguen seis partidos, esto para que haya descendido el próximo año", dijo Villalta.