Semedo: "Saber que me quieren ha sido muy importante para mí"

El defensa portugués del Barcelona Nelson Semedo se mostró agradecido por el hecho de que el club azulgrana haya rechazado ofertas para traspasarlo este verano, lo que entiende como un voto de confianza que quiere devolver en el terreno de juego.

"Para mí es muy importante saber que hay gente que me quiere, que en general ya es bueno. Pero saber que te quieren donde estás -tu entrenador, tu equipo, tu presidente- y quieren que sigas, ha sido muy importante para mí", ha declarado en una entrevista a los medios oficiales del club.

Semedo admite que, cuando llegó, solo conocía al Barcelona de verlo por la tele y que, poco a poco, ha ido adaptándose a las exigencias de un equipo de primer nivel.

"En el Bara no es fácil jugar. Hay jugadores muy buenos, y nuestra manera de jugar es muy diferente a la de otros equipos. Pero yo creo que, con la ayuda de los jugadores y de los técnicos, he mejorado mucho", destaca.

En cualquier caso, el lateral no oculta que sustituir a Dani Alves no ha sido fácil: "Él dejó una gran responsabilidad para todos los jugadores que vienen al Bara de lateral. Para mí es el mejor jugador que he visto en mi posición. Es una gran responsabilidad, pero también una motivación y me satisface saber que yo fui el elegido para hacer su papel".

En su tercera temporada como azulgrana, Semedo se marca entre sus objetivos revalidar una año más el título de Liga. "Aunque la hemos ganado dos temporadas seguidas, no ha sido nada fácil. A pesar de todo, es importante valorar las dos temporadas anteriores, porque como ha dicho Leo (Messi) también, quizás en algunos años no va a ser tan fácil. Y ahora vamos a mirar de conquistar la tercera consecutiva", sentencia.