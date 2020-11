Selecta, la liga y Sudamérica, los temas en el Güiri al Aire

El programa de la mitad de semana tuvo en la mesa a los panelistas Graciela Aguilar, Marcelo Betancourt, Rodrigo Arias y Eugenio Calderón quienes con sus puntos de vista le dieron vida al programa a través de las frecuencias de Femenina y Radio Fiesta y también por medio de Tigo Sports a nivel nacional.

El programa abrió con el anuncio oficial de la FESFUT del amistoso ante los Estados Unidos el próximo 9 de diciembre en sede aún por determinar en voz de su presidente, Hugo Carrillo.

Al respecto, Betancourt aseguró que “para mí lo destacable de las palabras de la FESFUT es que ahora diga el presidente de la FESFUT que la selección necesita foguearse, lo otro es que la mayoría de los juegos celebrados en esta fecha FIFA para los demás países de la región estaban ya amarrados desde marzo pasado”, destacó.

“Se los comió el tiempo, no hubo planificación, coincido con lo dicho por Marcelo al respecto”, señaló Graciela Aguilar.

“La FESFUT ya lo confirmó pero en las redes sociales de la U.S. Soccer no ha dicho nada sobre este partido. No se imita lo bueno. Por ejemplo, Costa Rica lleva haciendo bien las cosas desde hace tiempo”, destacó Rodrigo Arias.

“Hay que seguir de cerca a los legionarios para ese partido, se perdieron de ver entre 14 y 15 jugadores en estas dos ventanas FIFA por no jugar. Arman mejor torneos en escuelas y colegios que en el fútbol mayor del país”, indicó Calderón.

Los panelistas dijeron que no es negocio económico planificar ese partido porque será a puerta cerrada.

“Queremos saber si los Estados Unidos traerá a los europeos, todo indica que jugará con los de la MLS ese amistoso”, apuntó Eugenio.

Betancourt advirtió en las palabras del presidente de la FESFUT que contará con los foráneos en diciembre.

“Carrillo aseguró en su anuncio que él convocará y hará gestiones para que los jugadores que militan fuera del país lleguen a ese partido”, comentó Marcelo, algo que encendió a Calderón al señalar que “los equipos no se los van a prestar, no vendrá ninguno, que deje de darle paja a la gente”, indicó.

Luego del tema de la Selecta los panelistas desmenuzaron el calendario de la segunda fase del torneo liguero que dio a conocer la liga el martes por la tarde y dieron a conocer además qué equipos le dirán adiós a la liga luego de las próximas 10 jornadas.

“Acá se quedarán sin jugar los primeros cuatro equipos y los veremos hasta el 2021”, adelantó Calderón.

“En el grupo A me parece que se quedarán Marte y Sonsonate”, dijo Graciela, un pronóstico que secundaron tanto Marcelo como Rodrigo.

“Chalaternango y Firpo se quedarán en el grupo B”, señaló además Aguilar. “Santa Tecla y Limeño se quedan”, vaticinó Arias, mientras que Marcelo dijo que “los dos equipos de la zona central son los que se quedarán en el grupo B”, acotó.

“Para mí Firpo y Santa Tecla se quedarán en su grupo”, adelantó Calderón.

Para cerrar el tema se habló con el técnico de los limeños, Nelson Ancheta, quien aseguró que “nosotros manejamos independientemente del grupo que nos tocara que tenemos que hacer frente a cualquier trinchera, los grupos están parejos, donde estamos Fas, Firpo, Santa Tecla, Chalatenango y el 11 Deportivo darán pelea”, indicó el timonel chalchuapaneco. “Cada partido es diferente, depende del rival hay que estar preparado para afrontarlo”, acotó.

Sobre su labor con el Limeño donde ha sumado un triunfo, una derrotas y dos triunfos, Ancheta dijo que “en 15 días no se puede ver nuestro trabajo, ante Firpo el volumen de juego fue bueno pero lo perdimos cuando jugábamos mejor, ante Jocoro aunque ellos digan que mandaron a un equipo alterno eso no es cierto, solo Moscoso y el Curita Reyes no jugaron ese partido”, admitió.

RADIOGRAFÍA DE ARGENTINA

Para cerrar el programa se contactó hasta Buenos Aires con el periodista argentino, Sergio Levinsky, para hablar sobre la última fecha de las eliminatorias sudamericanas donde Argentina derrotó de visita 0-2 a Perú para seguir segundo en la tabla con 12 puntos, dos menos que Brasil.

“La selección Argentina ha tenido un buen inicio en las eliminatorias, ha ganado dos partidos de visita y pasaremos una festividad de Navidad y Fin de Año más tranquilo, tiene un colchón de puntos importantes”, admitió.

Sobre la actuación de Lionel Messi, el colega gaucho dijo que “este plantel está haciendo bien las cosas sin necesidad que jueguen alrededor de Messi ya no es el mismo jugador de antes, es un 40% del Messi que fue", destacó Levisnky.

“No había visto a un equipo en Argentina y ante Perú lo hizo, me gustó como jugó”, advirtió Betancourt.

"La idea es una estructura, no el orden de Messi”, manifestó.

“Creo que han existido más comentarios que negativos con un técnico que como tal no ha ganado nada, ni siquiera ha dirigido a equipos, fue jugador de la selección Argentina pero sin brillar en la cancha, siento que tomó la oportunidad que le presentaba que nadie quería ir a dirigir a la Argentina por culpa de la AFA por sus dirigentes”, destacó. "Este equipo argentino le tiene tomada la mano a Brasil porque Scaloni se ha rodeado de buenos asesores, entre ellos César Luis Menotti a sus 82 años".