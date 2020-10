Selecciones nacionales se quedan sin preparador de porteros

El despido del preparador de porteros Carlos "Cali" Cañadas es el tercero a escala de selecciones nacionales de parte de la dirigencia de la FESFUT en medio de la pandemia por coronavirus, desde marzo de este año. Antes, a inicios del mes pasado, los entrenadores Rodolfo Góchez Pacas y Mario Ayala fueron removidos en el banquillo de la selección nacional sub-23.

En los tres casos, Recursos Humanos de FESFUT adujo complicaciones en el presupuesto de la institución. De parte de esa dependencia federativa se apoyaron también en el argumento de que por ahora no hay competencias a la vista, salvo los dos partidos amistosos que hará la selección mayor en noviembre próximo, fuera del país.

Pero desde el punto de vista de Cañadas, el tema de su salida de la FESFUT se torna raro, porque era por el momento el preparador de porteros de todas las selecciones nacionales. Incluso hasta antes de la semana pasada, cuando le notificaron que no iba más en la estructura de combinados nacionales, el exportero de Marte, Independiente y Cojutepeque se preparaba para retomar los trabajos con los guardavallas de la Azulita sub-20, que será dirigida por Ernesto Góchez Lovo.

"Desconozco cuáles fueron las razones de mi salida. Solo me mandaron a llamar de Recursos Humanos de la FESFUT. Me dieron una nota en la que me decían que no se renovaba mi contrato por efecto de la pandemia por coronavirus. Adujeron que no había competencias cercanas. Me dijeron que el presupuesto de la FESFUT no estaba para estar cargando con ese tipo de gastos. Pero me pareció raro, porque ahora vienen competencias con la sub-23, sub-20 y selecciones femeninas. Se supone que ahora solo yo estoy como preparador de porteros. No sé si se habrá contratado a otro preparador en estos días. También hay como tres o cuatro utileros y tres o cuatro kinesiólogos que también están sin hacer nada ahora, porque no hay competencia cercana", indicó Cañada en charla con EL GRÁFICO.

Cañada se fue de la FESFUT en 2014, luego de más de años de servicio deportivo a las selecciones nacionales. Posteriormente volvió a trabajar en la FESFUT desde el 1 de octubre del año pasado.Tras la renuncia de Carlos "Carlanga" Rivera, quien se fue a FAS, "Cali" empezó a colaborar con el comando técnico que encabeza en la selección mayor el timonel mexicano Carlos de los Cobos.

Por ahora de parte de la entidad rectora del balompié nacional no se ha confirmado quién llegará a suplir a Cañadas. Tampoco la institución federativa ha dado detalles de cómo va el proceso para escoger al nuevo seleccionador sub-23. Lo único que se ha conocido hasta ahora con respecto a la selección preolímpica es que su nuevo entrenador será nacional. Por ahora están en carpeta los nombres de Guilermo Rivera, del Platense, Carlos Romero de Jocoro y Misael Alfaro de Limeño.