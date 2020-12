Seleccionados salvadoreños amenazaron con no jugar antes del fogueo contra Estados Unidos

Samuel Gálvez, presidente de la Primera división y Carlos Escobar, representante de Águila ante la liga mayor, revelaron una situación de inconformidad que hubo minutos antes del partido amistoso de la selección mayor de fútbol de El Salvador contra Estados Unidos del pasado 9 de diciembre en el estadio Inter Miami.

Según los detalles revelados, algunos seleccionados salvadoreños convocados para el amistoso amenazaron con no jugar ante el combinado estadounidense por una inconformidad en el tema de los viáticos.

"El problema fue por los viáticos ofrecidos por la FESFUT a los jugadores y al final no se dio la cantidad ofrecida. Incluso hubo una amenaza de no jugar el partido por parte de los jugadores si no se cumplía lo prometido", aseguró el representante de Águila.

El Salvador perdió contra Estados Unidos por 6-0, paliza que generó mucha crítica y molestia en la afición y otros sectores como la Primera división que pedirá a la FESFUT la destitución del técnico Carlos de los Cobos.

Por su parte, Samuel Gálvez también valoró que a raíz de esa situación tomarán algunas acciones.

"Hemos observado que algunos jugadores de la selección se están mostrando indisciplinados cuando viajan con la selección en cuanto a algunas exigencias. Si la FESFUT no quiere hacer valer esa parte disciplinaria con los jugadores, ya que sabemos que algunos de ellos han estado faltando a su ética profesional como deportista", expresó el titular de la Primera división.

"Entonces nosotros como liga tomaremos la postura de pedirle a los equipos que cuando se soliciten jugadores fuera de las fechas FIFA no serán cedidos a la selección porque no estamos obligados a hacerlo", destacó el dirigente.