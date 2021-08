Seleccionados estarán concentrados hasta el 9 de septiembre, según Hugo Pérez

El entrenador de la selección, Hugo Pérez, dijo en conferencia de prensa que los jugadores convocados estarán a tiempo completo con el combinado hasta el 9 de septiembre. Foto Julio Umaña, El Gráfico

Los 24 jugadores que trabajan con la selección nacional estarán bajo la tutela del entrenador Hugo Pérez hasta después de los primeros tres juegos de la octagonal de CONCACAF. De acuerdo con el entrenador, ese es el acuerdo que tiene con los equipos de la primera división para tener a sus pupilos a tiempo completo de cara a la eliminatoria.

Los jugadores se han concentrado desde el pasado domingo con miras al choque ante Costa Rica del próximo sábado en un amistoso en Estados Unidos. Después, no regresarán a sus equipos para encarar la liga local sino que seguirán practicando con la azul pensando en el inicio de la octagonal donde enfrentarán a Estados Unidos, Honduras y Canadá.

Jeremy Garay es marcado por Narciso Orellana durante el entrenamiento previo al partido amistoso en Los Ángeles contra Costa Rica. Los jugadores quedarán a tiempo completo y volverán a los clubes hasta después del 9 de septiembre. Foto Julio Umaña, El Gráfico

"Los jugadores ya están a tiempo completo. De hecho, el partido que haremos (ante Costa Rica) es a beneficio de la primera división. Ya están con nosotros concentrados hasta el 9 de septiembre y ellos regresan a sus clubes y los extranjeros se van", dijo Pérez.

"Ese es el convenio que tenemos y se debe de respetar. Este partido es a beneficio de la liga, es decir que el dinero va para ellos, y los jugadores se van a quedar hasta después de la fecha FIFA", agregó el entrenador.

Hugo Pérez fue claro al manifestar que si bien cuenta con una nómina de 24 jugadores en estos momentos, no todos van a formar parte en los partidos de las eliminatorias. Esto porque tiene en mente a los jugadores que militan en el extranjero los cuales han estado en los procesos de la azul.

La selección inició su primer microciclo de trabajo de cara al inicio de las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF en donde el 2 de septiembre debutarán ante Estados Unidos en el estadio Cuscatlán. Foto Julio Umaña, El Gráfico

"Todos los jugadores están aquí, pero no todos van a quedar (convocados a los diferentes partidos), tengo diez o 12 jugadores internacionales que estoy considerando para estos partidos. Eso me deja como 13 jugadores nacionales que van a pelear por el puesto. Eso se los dije antes (a los jugadores) que este partido ante Costa Rica me va ayudar a analizar quiénes van a estar en las próximas tres semanas", expuso Pérez.

La selección nacional seguirá entrenando en la FESFUT y luego viajará hacia Estados Unidos para encarar el choque amistoso ante los ticos programado para este sábado a partir de las 8:00 de la noche hora salvadoreña.