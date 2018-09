Seleccionados celebraron en el aeropuerto de Washington

El defensor central de FAS y de la selección mayor, Néstor Raúl Renderos, cumplió este lunes 30 años de vida y sus compañeros de selección se lo celebraron a capela, sin pastel ni fiesta, pero sí con muchas felicitaciones sinceras del plantel y cuerpo técnico.

La celebración se hizo precisamente en el área de recoger maletas del Aeropuerto Internacional Dulles, de Washington DC, donde el combinado nacional deberá enfrentar a Brasil en un amistoso señalado para las 6:30 de la tarde (hora salvadoreña).

Sobre el gesto de sus compañeros, Renderos dijo que se sintió "contento por haber alcanzado un año más de vida, la verdad me sorprendieron mis compañeros, no sabía que me cantarían el feliz cumpleaños en pleno aeropuerto de Washington DC, si mal no recuerdo es mi tercer cumpleaños que celebró dentro de la selección y el tercero también fuera de casa".

PODRÍA JUGAR

Sobre la real posibilidad de jugarlo tras la lesión de Alexánder Mendoza en su mano izquierda, Renderos afirmó que "sería bueno, es un partido soñado para cualquier jugador, pero el profesor De los Cobos sabrá al final quién puede jugarlo y quien no; lo importante es reconocer que mis compañeros de selección hayan tenido conmigo".

"Uno siempre ha atendido el llamado que hace la selección y he tenido en lo personal la disciplina para hacerlo, pero será la decidió del profesor para que el que salga pueda hacer un buen trabajo en la cancha", finalizó