Selección salvadoreña sub 16 debuta con empate en torneo UNCAF

La selección salvadoreña sub 16 debutó este sábado 20 de octubre con un empate sin goles ante la selección de Nicaragua, en el torneo UNCAF que se realiza a cabo en la Ciudad de Guatemala, del 20 al 27 de octubre.



El representativo cuscatleco no logró empezar con paso firme en este certamen, que servirá como fogueo para participar en noviembre del Premundial de CONCACAF, y se logró conformar con la paridad ante el combinado nicaragüense.



Pese al resultado (0-0), El Salvador sí rescató algo positivo. Es que prolongó su racha sin perder en esta categoría ante la selección de Nicaragua.



En el otro juego del torneo disputado este día, la selección de Costa Rica arrancó con pie derecho el certamen luego de ganarle a la selección de Honduras con pizarrón de 5-3.



Los siguientes partidos de El Salvador en esta competición son ante Panamá (mañana, 11:00 a.m.), Honduras (lunes 22, 3:30 p.m.), Guatemala (martes 23, 3:30 p.m.), Costa Rica (viernes 26, 11:00 a.m.) y cerrará ante Belice (sábado 27, 11:00 a.m.).

En la nómina de El Salvador están incluidos dos jugadores del sector aficionado, los porteros Mílton Martínez (ADFA San Salvador) y Ricardo Funes (ADFA Usulután); tres de Tercera División, con Rodrigo Rodríguez y José Ortez de Turín y Marlon Rivera de Escuelas de Fútbol Guazapa.

La Segunda División aporta tres jugadores, con Luis Vásquez de Topiltzín, Jair Montoya de El Vencedor y William Rivera de Platense.

El resto de jugadores (10) juegan en los equipos Sub 17 de la Prmera División. FAS y Santa Tecla destacan con tres cada uno, Alianza, dos; y la lista la completan Luis Ángel Firpo y Audaz con uno.