Selección salvadoreña será recibida con música en Antigua y Barbuda

Bernard Lashley, músico del Ministerio de Turismo de Antigua y Barbuda, recibirá así a la selección salvadoreña de fútbol cuando aterrice mañana en dicha isla en su ruta hacia Montserrat. Video : EL GRÁFICO, Samuel Martell

A post shared by El Gráfico (@elgraficionado) on Sep 5, 2018 at 1:26pm PDT