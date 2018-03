Selección panameña se concentra en El Salvador

Selección #PanamáMayor ya está en San Salvador. El lunes el equipo se completará con la llegada de los legionarios. #TodosSomosPanamá. pic.twitter.com/mPNkMb3WZG — FEPAFUT (@fepafut) 3 de junio de 2017

El embajador de Panamá en El Salvador, Jerry Salazar, y el cónsul Enrique Duque recibieron a la delegación de #PanamáMayor en San Salvador. pic.twitter.com/4yITu4zG27 — FEPAFUT (@fepafut) 3 de junio de 2017

Gabriel Torres ya está en Panamá a la espera de salir hacia El Salvador y unirse a #PanamáMayor. Aquí Gaby comparte con su familia. pic.twitter.com/xnip93vIRr — FEPAFUT (@fepafut) 3 de junio de 2017

Selección #PanamáMayor ya entrena en el Proyecto Gol de San Salvador en el primer día de entrenos para #CRCPAN del 8 de junio en San José. pic.twitter.com/guO6AdgUNe — FEPAFUT (@fepafut) 3 de junio de 2017

Fidel Escobar y Richard Dixon se incorporan al trabajo con el resto del grupo en San Salvador. pic.twitter.com/7LExQ691Q8 — FEPAFUT (@fepafut) 3 de junio de 2017

La selección #PanamáMayor en San Salvador en cuenta regresiva faltan 5 días para enfrentar a Costa Rica en San José. #TodosSomosPanamá pic.twitter.com/b9QQXDPPLM — FEPAFUT (@fepafut) 4 de junio de 2017

La selección de fútbol de Panamá se concentró en El Salvador de cara a los próximos partidos ante Costa Rica y Honduras por la hexagonal de la Concacaf para el Mundial Rusia 2018, informó un portavoz de la Federación Panameña de Fútbol (FEPAFUT)."No hay nuevas bajas, ni nuevos convocados" detalló la fuente a Acan-Efe, tras la salida en días pasados, por lesión, del capitán Felipe Baloy, y agregó que la concentración en el Proyecto Gol de San Salvador "será a puerta cerrada".Sobre el defensa internacional Román Torres, quien viajará directamente a San Salvador, apuntó que "está en recuperación de una lesión y ya jugó quince minutos con su club (el Seattle Sounders de la MLS)".Los jugadores dirigidos por el técnico colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez ingresaron anoche al hotel designado en Ciudad de Panamá y se espera que esta misma noche lleguen a la capital salvadoreña los "legionarios" Anibal Godoy (San José Earthquakes-USA) y Gabriel Torres (Lausanne Sport-SUI).Mientras que el domingo se presentarán Luis Tejada (Universitario, PER), Armando Cooper (Toronto-CAN), Abdiel Arroyo (Danubio-URU), Alberto Quintero (Universitario-PER), Michael Amir Murillo (New York Red Bulls-USA) y Miguel Camargo (New York City-USA) en tanto, el lunes, Torres, junto con Adolfo Machado (Houston Dynamo-USA) y Gabriel Gómez (Atlético Bucaramanga-COL).La selección permanecerá en San Salvador hasta el próximo 7 de junio, cuando viajará directamente a San José para el encuentro del día siguiente ante Costa Rica, de donde retornará a El Salvador para continuar su concentración y volver el 12 a Panamá para su partido del día 13 ante Honduras en el Estadio Nacional Rommel Fernández.Gómez recuperó para esta convocatoria a Ismael Díaz (Porto FC, POR) y Valentín Pimentel (Plaza Amador, PAN), luego de superar sendas lesiones sufridas a mediados del año pasado.Al conocerse las lesiones de Baloy y Torres, Gómez convocó al defensa del Platense de Honduras Richard Dixon y su colega el central del rabe Unido Roberto Chen, por lo que la selección lleva 23 jugadores, veinte de ellos "legionarios".México encabeza la clasificación con 10 puntos, seguido por Costa Rica con 7, Panamá con 5, mientras Estados Unidos y Honduras tienen 4 puntos y Trinidad y Tobago 3.Tres equipos clasificarán directo a Rusia 2018 y el cuarto irá a una repesca con una selección de Asia.Porteros: Jaime Penedo (Dinamo Bucarest-ROU); José Calderón (Real Cartagena-COL).Defensas: Adolfo Machado (Houston Dynamo-USA), Roberto Chen (rabe Unido, PAN), Richard Dixon (Platense, HON), Jan Carlos Vargas (Tauro-PAN), Román Torres (Seattle Sounders-USA), Luis Ovalle (Zamora-VEN), Michael Amir Murillo (New York Red Bulls-USA), Fidel Escobar (Sporting Club-POR) y Éric Davis (Dunajská Streda-SVK).Centrocampistas: Gabriel Gómez (Atlético Bucaramanga-COL), Aníbal Godoy (San José Earthquakes-USA), Alberto Quintero (Universitario-PER), Armando Cooper (Toronto-CAN), Valentín Pimentel (Plaza Amador-PAN), Miguel Camargo (New York City-USA) y Édgar Yoel Bárcenas (Cafetaleros de Tapachula-MEX).Delanteros: Blas Pérez (Blooming-BOL), Gabriel Torres (Lausanne Sport-SUI), Luis Tejada (Universitario-PER), Ismael Díaz (Porto- POR) y Abdiel Arroyo (Danubio-URU).