Selección no contará con jugadores del Alianza en el amistoso ante Guatemala

La selección de El Salvador jugará un amistoso ante su similar de Guatemala el próximo 24 de septiembre en el Audi Field.

Así como el amistoso disputado en agosto ante Costa Rica, el duelo ante los guatemaltecos se realizará fuera de la fecha FIFA, por lo que Hugo Pérez buscará convocar solamente a jugadores de la liga nacional.

Sin embargo, el técnico aclaró que no llamará a jugadores del Alianza para este compromiso, puesto que esa misma semana tienen el partido de ida de los octavos de final de la Liga CONCACAF ante el Comunicaciones.

“Alianza juega Liga CONCACAF esa semana, no vamos a tener jugadores de Alianza porque tampoco van a jugar miércoles, viajar jueves y jugar de nuevo viernes, es ilógico , no lo voy a hacer, no voy a sacrificar eso”, comentó el estratega en el programa Güiri Night Club.

El entrenador indicó que el duelo ante Guatemala servirá para seguir probando jugadores, verlos en acción en el combinado nacional por más tiempo y para mejorar la condición física del equipo.

“Los demás que vengan van a pelear por un puesto. De una forma u otra me van a convencer de que deben estar en la selección, para eso servirá ese partido para analizar a varios jugadores que no han tenido mucho tiempo para verlos porque el calendario está fuerte, ya en octubre tenemos partidos otra vez, básicamente para eso nos va a servir”, declaró Pérez.